Google «Play Маркет» начнёт помечать приложения, оптимизированные для больших экранов

В обновлении Google «Play Маркет» версии 51.2 появилась новая маркировка для приложений, предлагающих поддержку больших экранов. Это поможет пользователям Android в поиске приложений, которые корректно отображаются на планшетных компьютерах и складных смартфонах, а не просто растягивают интерфейс.

Обновлённая версия клиента для магазина приложений пока не начала распространяться, но эта мера свидетельствует, что у Google есть стратегия, направленная на улучшение работы с большими экранами под Android. Компания часто использует в «Play Маркете» пометки, указывающие на определённые характеристики ПО. В частности, это могут быть официальные приложения от государственных структур или легитимные клиенты VPN-сервисов.

Нововведение может иметь последствия не только для существующих устройств. Учитывая слухи, что Google ведёт разработку универсальной платформы Aluminium OS, обновлённая схема маркировки закладывает основу для будущих устройств с большими экранами. Среди прочих нововведений значатся:

  • дополнительный формат рейтинга приложения;
  • отключение прямых «глубоких ссылок» (deeplink) для установки других приложений из «Play Маркета»;
  • быстрый доступ к «Коллекциям» на планшетах через касание и удержание значка Google «Play Маркет» или из соответствующего виджета;
  • просмотр собственных планов подписки в рейтингах и отзывах на приложения.

Теги: google, android, play маркет, маркировка
