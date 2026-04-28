Сегодня 29 апреля 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Gigabyte представила тонкий ноутбук Aero X16 с новой версией GeForce RTX 5070 для «задач ИИ нового поколения»

Компания Gigabyte представила Aero X16 — ультратонкий ноутбук, который сочетает мобильность, высокую производительность ИИ и функции для создателей контента в универсальном форм-факторе. В максимальной конфигурации устройство поставляется с процессором AMD Ryzen AI 9 465 и видеокартой Nvidia GeForce RTX 5070 с 12 Гбайт видеопамяти.

Источник изображений: Gigabyte

16-люймовый IPS-дисплей устройства с соотношением сторон 16:10 обеспечивает разрешение 2.5K при частоте обновления 165 Гц и охватывает 100 % цветового пространства sRGB. Сертификация Pantone подтверждает высокую точность цветопередачи. Полезная площадь экрана составляет 92 %. Сертификат TÜV Rheinland гарантирует защиту зрения. Звуковая подсистема ноутбука обеспечивает поддержку объёмного звучания Dolby Atmos.

Толщина корпуса Aero X16 составляет 16,75 мм при весе 1,9 кг. Фирменная система охлаждения Windforce Infinity с технологией трёхмерного распределения тепла включает четыре тепловые трубки и два вентилятора. Производитель утверждает, что она способна обеспечить достойный отвод тепла при теплопакете до 100 Вт. При низкой нагрузке система охлаждения полностью бесшумна. Особо подчёркивается возможность охлаждения любимых геймерами клавиш WASD.

По данным производителя, Aero X16 обеспечивает до 14 часов автономной работы. Заявлена поддержка быстрой зарядки. Клавиатура Golden Curve с увеличенными клавишами оборудована динамической RGB-подсветкой. Ноутбук доступен в белой (Lunar White) и серой (Space Gray) расцветке.

Ноутбук предлагает широкую поддержку новомодных ИИ-функций. Помимо стандартных возможностей Microsoft Copilot+, таких как создание и изменение изображений и перевод в реальном времени, Gigabyte предлагает собственный ИИ-помощник GiMate. GiMate Creator обеспечивает локальную генерацию изображений на устройстве, а GiMate Coder предлагает инструменты для создания и оптимизации кода по текстовым запросам пользователя с интеграцией с Visual Studio Code.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: gigabyte, ноутбук, анонс
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
