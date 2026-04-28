Nvidia представила мобильную GeForce RTX 5070 с 12 Гбайт памяти

Компания Nvidia официально представила 12-Гбайт версию мобильной видеокарты GeForce RTX 5070, расширив тем самым количество доступных для ноутбуков карт RTX 50-й серии до семи. До анонса новинка отметилась в характеристиках новых ноутбуков от компании MSI, хотя на тот момент Nvidia не подтвердила планов выпуска обновлённой версии.

Существующий вариант GeForce RTX 5070 с 8 Гбайт памяти не будет снят с производства. Версия с 12 Гбайт GDDR7 её просто дополнит, что предоставит производителям лэптопов больше гибкости, несмотря на сохраняющийся дефицит чипов памяти.

«Спрос на графические процессоры GeForce RTX остается высоким, а объёмы доступной памяти ограничен. Чтобы обеспечить максимальную доступность памяти, мы выпускаем конфигурацию графического процессора GeForce RTX 5070 для ноутбуков с 12 Гбайт 24-гигабитной памяти G7. Это даёт нашим партнерам дополнительный выбор в пользу дополнительного объёма памяти к 16-гигабитным чипам G7, которые в настоящее время поставляются с большинством графических процессоров GeForce. Конфигурация с 12 Гбайт памяти будет выпускаться наряду с текущей конфигурацией с 8 Гбайт памяти, что позволит нашим партнёрам предложить потребителям более широкий ассортимент ноутбуков с GeForce RTX 5070», — Nvidia.

Характеристики мобильной GeForce RTX 5070 с 12 Гбайт памяти точно такие же, как у версии с 8 Гбайт. Карта использует GPU серии Blackwell с 4608 ядрами CUDA и поддержкой 128-битной шины памяти. Пропускная способность памяти GDDR7 версии карты с 8 Гбайт составляет 384 Гбайт/с. Новая версия GeForce RTX 5070 Laptop GPU с 12 Гбайт памяти должна сократить в ноутбуках разрыв между RTX 5070 и RTX 5070 Ti, но только в вопросе объёма памяти, а не пропускной способности последней или производительности GPU. Вероятно, на фоне увеличения на 50 % объёма видеопамяти у 12-Гбайт версии RTX 5070 также несколько увеличен показатель TDP. Однако Nvidia на этот счёт пока ничего не сказала.