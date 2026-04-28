Nvidia представила мобильную GeForce RTX 5070 с 12 Гбайт памяти

Компания Nvidia официально представила 12-Гбайт версию мобильной видеокарты GeForce RTX 5070, расширив тем самым количество доступных для ноутбуков карт RTX 50-й серии до семи. До анонса новинка отметилась в характеристиках новых ноутбуков от компании MSI, хотя на тот момент Nvidia не подтвердила планов выпуска обновлённой версии.

Источник изображений: VideoCardz

Существующий вариант GeForce RTX 5070 с 8 Гбайт памяти не будет снят с производства. Версия с 12 Гбайт GDDR7 её просто дополнит, что предоставит производителям лэптопов больше гибкости, несмотря на сохраняющийся дефицит чипов памяти.

«Спрос на графические процессоры GeForce RTX остается высоким, а объёмы доступной памяти ограничен. Чтобы обеспечить максимальную доступность памяти, мы выпускаем конфигурацию графического процессора GeForce RTX 5070 для ноутбуков с 12 Гбайт 24-гигабитной памяти G7. Это даёт нашим партнерам дополнительный выбор в пользу дополнительного объёма памяти к 16-гигабитным чипам G7, которые в настоящее время поставляются с большинством графических процессоров GeForce. Конфигурация с 12 Гбайт памяти будет выпускаться наряду с текущей конфигурацией с 8 Гбайт памяти, что позволит нашим партнёрам предложить потребителям более широкий ассортимент ноутбуков с GeForce RTX 5070», — Nvidia.

Характеристики мобильной GeForce RTX 5070 с 12 Гбайт памяти точно такие же, как у версии с 8 Гбайт. Карта использует GPU серии Blackwell с 4608 ядрами CUDA и поддержкой 128-битной шины памяти. Пропускная способность памяти GDDR7 версии карты с 8 Гбайт составляет 384 Гбайт/с. Новая версия GeForce RTX 5070 Laptop GPU с 12 Гбайт памяти должна сократить в ноутбуках разрыв между RTX 5070 и RTX 5070 Ti, но только в вопросе объёма памяти, а не пропускной способности последней или производительности GPU. Вероятно, на фоне увеличения на 50 % объёма видеопамяти у 12-Гбайт версии RTX 5070 также несколько увеличен показатель TDP. Однако Nvidia на этот счёт пока ничего не сказала.

Материалы по теме
Palit прояснила ситуацию вокруг Galax — производитель видеокарт продолжит работу под её началом
[Обновлено] Легендарный производитель видеокарт Galax закрывается — но Palit может сохранить бренд
Framework оценила мобильную GeForce RTX 5070 12GB в $1199 и предупредила о повышении цен на версию с 8 Гбайт памяти
$50 за защиту RTX 5090 от выгорания: Asus раскрыла цену специального кабеля ROG Equalizer
Nvidia до сих пор не поставила ни единого ускорителя H200 в Китай — их там не принимают
MSI представила обновлённые ноутбуки Raider, Crosshair, Titan и Cyborg с новыми чипами Intel и графикой RTX 50-й серии
Теги: blackwell, видеокарта, мобильная, geforce rtx 5070
ЕС обязал производителей ноутбуков перейти на зарядку через USB Type-C — игровые модели мощностью более 100 Вт стали исключением
Илон Маск выступил в суде против Альтмана и назвал его вором, укравшим благотворительную организацию
В Китае создали первую в мире топливную ячейку на угле — она даёт электричество без дыма, пара и генераторов
NASA испытало мощнейший в мире электроплазменный ракетный двигатель — для полётов на Марс и дальше
Tesla согласилась передать Маску многострадальные 300 млн акций за работу в 2018 году — сейчас пакет стоит вдвое дороже
Разработчики Greedfall и Steelrising подтвердили закрытие студии — DLC для Greedfall: The Dying World выпустит Nacon, «а потом всё» 30 мин.
Microsoft встроит ИИ в «Часы» в Windows 11 — и превратит их в приложение для повышения концентрации 2 ч.
«Один из лучших месяцев в истории»: Sony приятно удивила фанатов майской подборкой игр PS Plus 2 ч.
Новый трейлер подтвердил дату выхода Phonopolis — авангардной головоломки от создателей Samorost и Machinarium 3 ч.
Google TV получит новые ИИ-функции, а на главном экране появятся YouTube Shorts 4 ч.
Во время майских праздников в Москве могут отключить мобильный интернет 4 ч.
Симулятор выживания в заброшенной сибирской деревне Midnight Watcher: Village получил атмосферный трейлер 4 ч.
Microsoft опубликовала исходники 86-DOS и PC-DOS 1.00 с дополнительными материалами — распечатки пылились в гараже больше 45 лет 4 ч.
Представлен десктопный ИИ-агент Amazon Quick — он выполняет часовые задачи за минуты 4 ч.
Спустя почти два года пираты всё-таки взломали Denuvo в Black Myth: Wukong — гипервизор не требуется 5 ч.
ИИ ЦОД Project Jupiter для OpenAI запитают от топливных элементов Bloom Energy мощностью 2,45 ГВт 13 мин.
Китайские учёные преуспели в превращении углекислого газа в керосин — к этому подтолкнул иранский кризис 30 мин.
Motorola представила смартфон Moto G87 c Dimensity 6400 и 200-Мп камерой за €399 33 мин.
Ozon разрабатывает собственный WAF 49 мин.
Motorola выпустила глобальную версию Razr 70 Plus со Snapdragon 8s Gen 3, парой 50-Мп камер и батареей на 4500 мА·ч 50 мин.
Motorola представила смартфоны-раскладушки Razr 70 и Razr 70 Ultra — изменений мало, но цены выше 2 ч.
Мониторы Philips Evnia получили функцию AmbiScape для синхронизации умных светильников с играми 2 ч.
Поставки кремниевых пластин в первом квартале 2026 года выросли на 13 % благодаря буму ИИ 2 ч.
Китай пригрозил ответными мерами в случае запрета в ЕС оборудования Huawei 4 ч.
Caviar представила четвёрку розовых iPhone 17 Pro и Pro Max, украшенных золотом и бриллиантами 4 ч.