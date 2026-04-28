реклама
Анонсирован игровой смартфон OnePlus Ace 6 Ultra с Dimensity 9500, батареей на 8600 мА·ч и геймпадом

Компания OnePlus представила в Китае игровой смартфон OnePlus Ace 6 Ultra, информация о котором уже появилась в Сети. Новинка отличается мощным флагманским процессором и широким набором игровых функций, включая поддержку выделенного внешнего контроллера.

В основе смартфона лежит процессор MediaTek Dimensity 9500, изготовленный по 3-нм техпроцессу третьего поколения TSMC, в сочетании с оперативной памятью LPDDR5X и флеш-накопителем формата UFS 4.1. Как сообщает компания, смартфон способен поддерживать высокую частоту кадров в требовательных играх, включая почти максимальную производительность в сценариях с большим количеством эффектов на экране.

Смартфон поставляется с Wind Chaser Gaming Kernel — фирменным программным слоем оптимизации, разработанным для повышения производительности в играх, — вместе с системой охлаждения Glacier Cooling и испарительной камерой площадью 6000 мм2. Компания утверждает, что такая комбинация способствует стабилизации производительности во время длительных игровых сессий.

OnePlus Ace 6 Ultra также поддерживает опциональный игровой контроллер Strix с безджойстиковой компоновкой и механическими триггерными кнопками, рассчитанными на время отклика 1,8 мс. Он также включает независимый чип для киберспорта и поддерживает подключаемые магнитные модули охлаждения.

Смартфон оснащён 6,78-дюймовым LTPS OLED-дисплеем от BOE с разрешением 1,5K (2772 × 1272 пикселей) и частотой обновления 165 Гц. Дисплей поддерживает 10-битную глубину цвета, технологии Dolby Vision и HDR10+, а также 100-процентный охват цветового пространства DCI-P3.

Система камер включает 50-мегапиксельный основной датчик с оптической стабилизацией изображения и диафрагмой f/1,8, 8-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив (f/2,2), а также 16-мегапиксельную фронтальную камеру. Батарея рассчитана на пять лет работы.

Батарея ёмкостью 8600 мА·ч с поддержкой проводной зарядки мощностью 120 Вт обеспечивает продолжительную работу в автономном режиме. Согласно данным производителя, ёмкости батареи достаточно для 7,4 часа игры с поддержкой частоты 165 кадров/с или 13,6 часа работы в режиме навигации. 20 минут зарядки достаточно для восполнения заряда до 53 %, а на полную зарядку батареи уйдёт 49 минут.

Устройство работает под управлением Android 16 с программной оболочкой ColorOS 16. Смартфон также имеет несколько уровней защиты от проникновения влаги и пыли, включая IP66, IP68, IP69 и IP69K.

Стоимость OnePlus Ace 6 Ultra с 12/256 Гбайт памяти составляет $510. Цена модели с 16 Гбайт ОЗУ и 1 Тбайт флеш-памяти составляет $744. Цена игрового контроллера — $65.

Теги: oneplus, игровой смартфон, игровая консоль
