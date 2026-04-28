В Китае стартовали испытания мощнейшего мобильного атомного реактора на грузовом автомобиле

Китайские СМИ сообщили, что в стране начались испытания прототипа атомного реактора, который можно перевозить на обычном грузовике. По словам разработчиков, это рекордсмен — первый в мире 10-МВт мобильный ядерный энергоблок. Разработка велась несколько лет, и сейчас команда ищет сферы для его практического применения. Мощности реактора достаточно, чтобы обеспечить электричеством средний центр обработки данных искусственного интеллекта.

Решение отличается исключительной компактностью, высоким уровнем безопасности и способностью работать десятки лет без замены топлива. Его можно назвать «атомным пауэрбанком» — модуль обеспечит резервной, а то и основной энергией достаточно требовательный объект на любой отдалённой территории. Разработчики считают, что новая установка может считаться новым поколением мобильных атомных реакторов, значительно превосходящим предшественников.

Возможности применения реактора поистине широки. Он может снабжать энергией удалённые районы и острова, служить аварийным источником питания в особых условиях, приводить в движение суда, обеспечивать космические платформы и поддерживать энергоёмкие вычисления искусственного интеллекта. Последнее вызывает вопросы в случае Китая как страны с развитой системой стационарных магистралей распределения электроэнергии, но мало ли.

Автомобильные версии атомных реакторов также активно начали разрабатывать в США. Но там с самого начала не скрывали интереса военных к таким системам. Микроволновое и лазерное вооружение немыслимо без мобильных и мощных источников питания. Китайские учёные наверняка в курсе таких интересов и тоже сотрудничают с военными.