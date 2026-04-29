Ubuntu 26.10 получит встроенные ИИ-инструменты — все они будут работать локально и отключаться в один клик

Canonical добавит в будущие релизы Linux Ubuntu инструменты на основе больших языковых моделей (LLM). Все ИИ-функции будут подключаемыми: пользователь сам решит, включать их или нет, а при желании сможет полностью удалить. Компания сделала ставку на локальный инференс — данные по умолчанию не будут уходить в облако. Первым релизом с такой поддержкой станет Ubuntu 26.10 (Stonking Stingray), намеченный на 15 октября 2026 года.

ИИ-возможности появятся в двух вариантах. Одни модели будут работать в фоновом режиме и незаметно расширять штатные функции ОС. Другие функции и рабочие сценарии будут изначально построены вокруг ИИ — для тех, кому они нужны. «ИИ-функции будут появляться в Ubuntu на протяжении следующего года по мере достижения достаточной зрелости и качества; приоритет по умолчанию — локальный инференс», — сообщил вице-президент по инженерии Canonical Джон Сигер (Jon Seager). Сигер отвечает за интеграцию ИИ в Ubuntu. По его словам, обращения к внешним облачным ИИ-сервисам вроде ChatGPT или Gemini потребуют лишь отдельные функции, и каждая из них будет чётко обозначена.

Все ИИ-инструменты Canonical упакует в Snap-пакеты — пользователи смогут удалить их в один шаг. «Из-за размера большинства LLM мы просто не смогли бы поставлять их вместе с установщиком, так что отказаться при первом запуске элементарно: моделей попросту не будет в системе, — добавил Сигер. — Конфигурация этих инструментов по умолчанию всегда предполагает локальный инференс с локальными моделями».

Компания не собирается навязывать ИИ-функции пользователям десктопной версии Ubuntu. Задача — точечно улучшить конкретные функции: синтез речи, автофокусировку камеры и другие возможности, востребованные у части аудитории. Ubuntu 26.10 (Stonking Stingray) выйдет с рабочим окружением GNOME 51 и ядром Linux 7.2.