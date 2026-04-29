реклама
Ubuntu 26.10 получит встроенные ИИ-инструменты — все они будут работать локально и отключаться в один клик

Canonical добавит в будущие релизы Linux Ubuntu инструменты на основе больших языковых моделей (LLM). Все ИИ-функции будут подключаемыми: пользователь сам решит, включать их или нет, а при желании сможет полностью удалить. Компания сделала ставку на локальный инференс — данные по умолчанию не будут уходить в облако. Первым релизом с такой поддержкой станет Ubuntu 26.10 (Stonking Stingray), намеченный на 15 октября 2026 года.

Источник изображения: ubuntu.com

ИИ-возможности появятся в двух вариантах. Одни модели будут работать в фоновом режиме и незаметно расширять штатные функции ОС. Другие функции и рабочие сценарии будут изначально построены вокруг ИИ — для тех, кому они нужны. «ИИ-функции будут появляться в Ubuntu на протяжении следующего года по мере достижения достаточной зрелости и качества; приоритет по умолчанию — локальный инференс», — сообщил вице-президент по инженерии Canonical Джон Сигер (Jon Seager). Сигер отвечает за интеграцию ИИ в Ubuntu. По его словам, обращения к внешним облачным ИИ-сервисам вроде ChatGPT или Gemini потребуют лишь отдельные функции, и каждая из них будет чётко обозначена.

Все ИИ-инструменты Canonical упакует в Snap-пакеты — пользователи смогут удалить их в один шаг. «Из-за размера большинства LLM мы просто не смогли бы поставлять их вместе с установщиком, так что отказаться при первом запуске элементарно: моделей попросту не будет в системе, — добавил Сигер. — Конфигурация этих инструментов по умолчанию всегда предполагает локальный инференс с локальными моделями».

Компания не собирается навязывать ИИ-функции пользователям десктопной версии Ubuntu. Задача — точечно улучшить конкретные функции: синтез речи, автофокусировку камеры и другие возможности, востребованные у части аудитории. Ubuntu 26.10 (Stonking Stingray) выйдет с рабочим окружением GNOME 51 и ядром Linux 7.2.

Материалы по теме
Российские компании начали судиться с работниками из-за использования ИИ, но перспективы дел сомнительны
Опубликована подробная инструкция по установке Linux на PlayStation 5 — но сделать это смогут не все
«Один из величайших хаков»: энтузиастка запустила современный Linux на Windows 95
Представлен мощный модульный ноутбук Framework Laptop 13 Pro — «MacBook Pro для пользователей Linux»
«Группа Астра» выпустила инструмент для бесшовной миграции с Windows на Astra Linux
Lenovo купила разработчика, чей BIOS установлен в миллионы ПК по всему миру
ии, ubuntu, canonical, линукс, linux
ии, ubuntu, canonical, линукс, linux
ЕС обязал производителей ноутбуков перейти на зарядку через USB Type-C — игровые модели мощностью более 100 Вт стали исключением
Илон Маск выступил в суде против Альтмана и назвал его вором, укравшим благотворительную организацию
В Китае создали первую в мире топливную ячейку на угле — она даёт электричество без дыма, пара и генераторов
NASA испытало мощнейший в мире электроплазменный ракетный двигатель — для полётов на Марс и дальше
Tesla согласилась передать Маску многострадальные 300 млн акций за работу в 2018 году — сейчас пакет стоит вдвое дороже
Разработчики Greedfall и Steelrising подтвердили закрытие студии — DLC для Greedfall: The Dying World выпустит Nacon, «а потом всё» 42 мин.
Microsoft встроит ИИ в «Часы» в Windows 11 — и превратит их в приложение для повышения концентрации 3 ч.
«Один из лучших месяцев в истории»: Sony приятно удивила фанатов майской подборкой игр PS Plus 3 ч.
Новый трейлер подтвердил дату выхода Phonopolis — авангардной головоломки от создателей Samorost и Machinarium 4 ч.
Google TV получит новые ИИ-функции, а на главном экране появятся YouTube Shorts 4 ч.
Во время майских праздников в Москве могут отключить мобильный интернет 4 ч.
Симулятор выживания в заброшенной сибирской деревне Midnight Watcher: Village получил атмосферный трейлер 4 ч.
Microsoft опубликовала исходники 86-DOS и PC-DOS 1.00 с дополнительными материалами — распечатки пылились в гараже больше 45 лет 4 ч.
Представлен десктопный ИИ-агент Amazon Quick — он выполняет часовые задачи за минуты 4 ч.
Спустя почти два года пираты всё-таки взломали Denuvo в Black Myth: Wukong — гипервизор не требуется 5 ч.
ИИ ЦОД Project Jupiter для OpenAI запитают от топливных элементов Bloom Energy мощностью 2,45 ГВт 25 мин.
Китайские учёные преуспели в превращении углекислого газа в керосин — к этому подтолкнул иранский кризис 42 мин.
Motorola представила смартфон Moto G87 c Dimensity 6400 и 200-Мп камерой за €399 45 мин.
Ozon разрабатывает собственный WAF 2 ч.
Motorola выпустила глобальную версию Razr 70 Plus со Snapdragon 8s Gen 3, парой 50-Мп камер и батареей на 4500 мА·ч 2 ч.
Motorola представила смартфоны-раскладушки Razr 70 и Razr 70 Ultra — изменений мало, но цены выше 2 ч.
Мониторы Philips Evnia получили функцию AmbiScape для синхронизации умных светильников с играми 2 ч.
Поставки кремниевых пластин в первом квартале 2026 года выросли на 13 % благодаря буму ИИ 3 ч.
Китай пригрозил ответными мерами в случае запрета в ЕС оборудования Huawei 4 ч.
Caviar представила четвёрку розовых iPhone 17 Pro и Pro Max, украшенных золотом и бриллиантами 4 ч.