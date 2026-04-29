Framework оценила мобильную GeForce RTX 5070 12GB в $1199 и предупредила о повышении цен на версию с 8 Гбайт памяти

Nvidia вчера сообщила о выпуске 12-Гбайт версии мобильной видеокарты GeForce RTX 5070 Laptop GPU, которая дополнит на рынке 8-Гбайт версию. Производители ноутбуков начали постепенно анонсировать свои продукты с новым предложением. Одним из них стала компания Framework — производитель модульных ноутбуков. Компания оценила заменяемый модуль с GeForce RTX 5070 12GB в $1199 для своего ноутбука Framework Laptop 16, что более чем на 70 % дороже версии с 8 Гбайт памяти.

Оригинальный заменяемый графический модуль с GeForce RTX 5070 8GB оценивается Framework в $699. Новый модуль с той же картой, но предлагающей на 4 Гбайт больше памяти, компания оценила на $500 дороже или на 71,5 % больше. Но это речь о рынке США. В Европе новое предложение выглядит ещё менее привлекательно. Если модуль с GeForce RTX 5070 8GB для Laptop 16 предлагается за €779, то версия на 12 Гбайт оценивается в €1329 или на €550 дороже.

На возмущение пользователей на высокие цены компания Framework ответила в соцсети X, что ценообразование во многом зависит от поставщиков компонентов. Более того, компания предупредила о вероятном подорожании модуля GeForce RTX 5070 8GB в перспективе.

«К сожалению для всех нас это не наш выбор. Цены зависят от поставщиков кремния. Стоимость конфигурации с 8 Гбайт памяти с высокой долей вероятности увеличится, как только будут исчерпаны наши запасы памяти GDDR7, которая в ней используется», — отмечает Framework.

Компания Nvidia официально не раскрывала информацию о разнице в стоимости 16-гигабитных и 24-гигабитных чипов памяти GDDR7. Возможно, за увеличение плотности на 50 % взимается дополнительная плата, а возможно, более высокая цена просто отражает дополнительную наценку в цепочке поставок.