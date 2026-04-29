Пираты объявили о полной победе над Denuvo, но 2K наносит ответный удар

Не успело сообщество видеоигровых пиратов объявить о полной победе над скандальной защитой Denuvo, как издательство 2K нашло новую меру борьбы с цифровыми флибустьерами.

Напомним, очередной прорыв в нескончаемой войне пиратов и Denuvo случился в конце 2025 года, когда хакеры научились обходить защиту с помощью неподписанного драйвера гипервизора, работающего на уровне ниже ядра ОС.

В результате к концу апреля 2026 года впервые за всю историю наблюдений список защищённых Denuvo одиночных игр не для VR оказался пуст — все проекты либо полностью взломаны, либо имеют рабочий обход.

Компания Irdeto (владелец Denuvo) обещала принять меры против новых методов обхода защиты и не обманула. Сообщается, что в ряде игр издателя 2K (NBA 2K25, NBA 2K26, Marvel's Midnight Suns) появилась обязательная онлайн-проверка.

Раз в 14 дней система требует обновления токена активации, без которого запустить игру невозможно. Это делает использование обходов через гипервизор невозможным, так как запрос идёт непосредственно на серверы Denuvo.

Как предполагают в издании Tom’s Hardware, выполняющий онлайн-проверку код теоретически можно удалить, однако это потребует полноценного взлома защиты, а не обхода через гипервизор.

2K — не единственная компания, которая вводит онлайн-проверки в свои продукты. Игры для PS4 и PS5 перестанут запускаться без интернета — каждые 30 дней лицензию на новую покупку нужно подтверждать через подключение к сети.