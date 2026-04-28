Игры на PS4 и PS5 перестанут запускаться без интернета — Sony повторяет ошибку, за которую 13 лет назад высмеивала Microsoft

В 2013 году Sony Interactive Entertainment открыто посмеялась над Microsoft за её попытку ввести на Xbox One регулярную онлайн-проверку прав на владение запущенных игр, а спустя 13 лет, похоже, наступает на те же грабли.

На прошедших выходных пользователи обратили внимание, что у купленных в цифровом формате новых игр для PS4 и PS5 появился 30-дневный таймер — причём на консоли текущего поколения обратный отсчёт скрыт.

По истечении срока система проверяет лицензию пользователя через подключение консоли к интернету и в случае провала верификации блокирует доступ к игре. Новые требования наглядно продемонстрировал блогер Spawn Wave.

Так, например, Spawn Wave не смог запустить цифровые версии Saint Slayer и Vampire Crawlers, отключив PS5 Pro от интернета и вытащив батарею чипа CMOS (отвечает за внутренние часы консоли).

«Невозможно использовать контент. Нет подключения к серверу для проверки вашей лицензии», — гласит уведомление. В то же время цифровая копия Crimson Desert и дисковое издание Pragmata в тех же условиях запустились без проблем.

Судя по всему, обновление пока распространилось не по всем регионам PlayStation, так как в техподдержке Sony на один и тот же вопрос о 30-дневном таймере цифровых игр отвечают по-разному (см. изображение выше).

Возвращаясь в 2013 год: инициатива Microsoft вызвала массовую критику, в связи с чем американскому платформодержателю пришлось отказаться от изначальных планов. Повторится ли история и на этот раз, покажет время.