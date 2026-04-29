Демоверсии Final Fantasy VII Rebirth появились на Xbox Series и Nintendo Switch 2 — полноценный релиз намечен на начало лета

На Nintendo Switch 2, Xbox Series X и S вышли демоверсии Final Fantasy VII Rebirth. Масштабная ролевая игра готовится к скорому расширению платформенной географии, и оценить уровень технического исполнения порта для каждой из заявленных систем можно уже сейчас.

Ознакомительная версия Final Fantasy VII Rebirth содержит контент двух первых глав, а прогресс прохождения разрешат перенести в полную игру вместе с уникальными бонусными предметами. Последние выдадут только в том случае, если геймер пройдёт весь сюжетный контент из «демки».

Final Fantasy VII Rebirth — это экшен-RPG от Square Enix и вторая часть ремейка игры 1997 года. Сюжет продолжает историю Клауда и его друзей, которые покидают мегаполис Мидгар, чтобы преследовать Сефирота — бывшего элитного бойца, мечтающего уничтожить человечество и стать богом.

Final Fantasy VII Rebirth дебютировала 29 февраля 2024 года на PS5, в январе 2025-го она появилась на PC (Steam, EGS). Версии игры для Nintendo Switch 2, Xbox Series X и S поступят в продажу 3 июня.