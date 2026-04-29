Apple отключила бесплатный федеральный номер техподдержки в России. Ранее владельцы устройств компании могли получить консультацию по номеру 8-800-555-67-34, но теперь при звонке автоответчик сообщает, что он больше не обслуживается. При этом нет ни переадресации на другой номер, ни обещания восстановить работу прежнего.

Вместо бесплатного федерального номера на сайте поддержки Apple для России теперь указан номер +7 (499) 951-25-79, т.е. обычный городской московский номер. Это означает, что звонки на него тарифицируются как обычные междугородние вызовы по тарифу оператора связи. В сообщении сказано, что сама Apple не взимает плату за предоставление консультаций — деньги уходят за междугородний звонок в Москву.

Точная стоимость зависит от используемого тарифа, поскольку у некоторых операторов связи звонки на московские городские номера входят в пакет минут, а у других — тарифицируются отдельно. Это означает, что звонок в поддержку Apple теперь может обойтись в сотни рублей, особенно, если придётся ждать ответа в очереди.

Для пользователей Apple в России осталось несколько вариантов взаимодействия с поддержкой компании. К ним относятся чат на сайте support.apple.com, приложение «Поддержка Apple» на iPhone и iPad, заявка на получение обратного звонка от специалиста техподдержки, а также письменное обращение по электронной почте. Наиболее практичными вариантами выглядят чат и заявка на обратный звонок, а обращение через приложение «Поддержка Apple» удобно, поскольку система сразу идентифицирует устройство, серийный номер и др.

Закрытие бесплатного номера не означает полный уход Apple из России, а указывает на оптимизацию канала поддержки. Как таковая поддержка продолжает оказываться на русскоязычном сайте, в чате, приложении и через функцию заказа обратных звонков. По всей видимости Apple просто перестала оплачивать федеральный номер, переведя голосовые обращения на обычный городской номер.