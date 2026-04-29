Apple лишила россиян бесплатной техподдержки по телефону — но альтернативы есть

Apple отключила бесплатный федеральный номер техподдержки в России. Ранее владельцы устройств компании могли получить консультацию по номеру 8-800-555-67-34, но теперь при звонке автоответчик сообщает, что он больше не обслуживается. При этом нет ни переадресации на другой номер, ни обещания восстановить работу прежнего.

Вместо бесплатного федерального номера на сайте поддержки Apple для России теперь указан номер +7 (499) 951-25-79, т.е. обычный городской московский номер. Это означает, что звонки на него тарифицируются как обычные междугородние вызовы по тарифу оператора связи. В сообщении сказано, что сама Apple не взимает плату за предоставление консультаций — деньги уходят за междугородний звонок в Москву.

Точная стоимость зависит от используемого тарифа, поскольку у некоторых операторов связи звонки на московские городские номера входят в пакет минут, а у других — тарифицируются отдельно. Это означает, что звонок в поддержку Apple теперь может обойтись в сотни рублей, особенно, если придётся ждать ответа в очереди.

Для пользователей Apple в России осталось несколько вариантов взаимодействия с поддержкой компании. К ним относятся чат на сайте support.apple.com, приложение «Поддержка Apple» на iPhone и iPad, заявка на получение обратного звонка от специалиста техподдержки, а также письменное обращение по электронной почте. Наиболее практичными вариантами выглядят чат и заявка на обратный звонок, а обращение через приложение «Поддержка Apple» удобно, поскольку система сразу идентифицирует устройство, серийный номер и др.

Закрытие бесплатного номера не означает полный уход Apple из России, а указывает на оптимизацию канала поддержки. Как таковая поддержка продолжает оказываться на русскоязычном сайте, в чате, приложении и через функцию заказа обратных звонков. По всей видимости Apple просто перестала оплачивать федеральный номер, переведя голосовые обращения на обычный городской номер.

Материалы по теме
Одна кибератака может стоить бизнесу до 50 млн рублей в 2026 году
Российские компании начали судиться с работниками из-за использования ИИ, но перспективы дел сомнительны
Минцифры РФ прорабатывает введение платы за VPN-трафик
Спутниковая связь Starlink для смартфонов оказалась не слишком востребованной
Новому главе Apple Джону Тернусу придётся балансировать между США и Китаем
Анонсирован игровой смартфон OnePlus Ace 6 Ultra с Dimensity 9500, батареей на 8600 мА·ч и геймпадом
Теги: apple, техподдержка, россия
Яндекс.Метрика

window-new
ЕС обязал производителей ноутбуков перейти на зарядку через USB Type-C — игровые модели мощностью более 100 Вт стали исключением
Илон Маск выступил в суде против Альтмана и назвал его вором, укравшим благотворительную организацию
В Китае создали первую в мире топливную ячейку на угле — она даёт электричество без дыма, пара и генераторов
NASA испытало мощнейший в мире электроплазменный ракетный двигатель — для полётов на Марс и дальше
Tesla согласилась передать Маску многострадальные 300 млн акций за работу в 2018 году — сейчас пакет стоит вдвое дороже
Разработчики Greedfall и Steelrising подтвердили закрытие студии — DLC для Greedfall: The Dying World выпустит Nacon, «а потом всё» 42 мин.
Microsoft встроит ИИ в «Часы» в Windows 11 — и превратит их в приложение для повышения концентрации 3 ч.
«Один из лучших месяцев в истории»: Sony приятно удивила фанатов майской подборкой игр PS Plus 3 ч.
Новый трейлер подтвердил дату выхода Phonopolis — авангардной головоломки от создателей Samorost и Machinarium 4 ч.
Google TV получит новые ИИ-функции, а на главном экране появятся YouTube Shorts 4 ч.
Во время майских праздников в Москве могут отключить мобильный интернет 4 ч.
Симулятор выживания в заброшенной сибирской деревне Midnight Watcher: Village получил атмосферный трейлер 4 ч.
Microsoft опубликовала исходники 86-DOS и PC-DOS 1.00 с дополнительными материалами — распечатки пылились в гараже больше 45 лет 4 ч.
Представлен десктопный ИИ-агент Amazon Quick — он выполняет часовые задачи за минуты 4 ч.
Спустя почти два года пираты всё-таки взломали Denuvo в Black Myth: Wukong — гипервизор не требуется 5 ч.
ИИ ЦОД Project Jupiter для OpenAI запитают от топливных элементов Bloom Energy мощностью 2,45 ГВт 25 мин.
Китайские учёные преуспели в превращении углекислого газа в керосин — к этому подтолкнул иранский кризис 42 мин.
Motorola представила смартфон Moto G87 c Dimensity 6400 и 200-Мп камерой за €399 45 мин.
Ozon разрабатывает собственный WAF 2 ч.
Motorola выпустила глобальную версию Razr 70 Plus со Snapdragon 8s Gen 3, парой 50-Мп камер и батареей на 4500 мА·ч 2 ч.
Motorola представила смартфоны-раскладушки Razr 70 и Razr 70 Ultra — изменений мало, но цены выше 2 ч.
Мониторы Philips Evnia получили функцию AmbiScape для синхронизации умных светильников с играми 2 ч.
Поставки кремниевых пластин в первом квартале 2026 года выросли на 13 % благодаря буму ИИ 3 ч.
Китай пригрозил ответными мерами в случае запрета в ЕС оборудования Huawei 4 ч.
Caviar представила четвёрку розовых iPhone 17 Pro и Pro Max, украшенных золотом и бриллиантами 4 ч.