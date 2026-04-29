Apple отключила бесплатный федеральный номер техподдержки в России. Ранее владельцы устройств компании могли получить консультацию по номеру 8-800-555-67-34, но теперь при звонке автоответчик сообщает, что он больше не обслуживается. При этом нет ни переадресации на другой номер, ни обещания восстановить работу прежнего.
Компьютер месяца, спецвыпуск: эпоха отката, или Как дефицит чипов памяти влияет на выбор железа для игрового ПК
Вместо бесплатного федерального номера на сайте поддержки Apple для России теперь указан номер +7 (499) 951-25-79, т.е. обычный городской московский номер. Это означает, что звонки на него тарифицируются как обычные междугородние вызовы по тарифу оператора связи. В сообщении сказано, что сама Apple не взимает плату за предоставление консультаций — деньги уходят за междугородний звонок в Москву.
Точная стоимость зависит от используемого тарифа, поскольку у некоторых операторов связи звонки на московские городские номера входят в пакет минут, а у других — тарифицируются отдельно. Это означает, что звонок в поддержку Apple теперь может обойтись в сотни рублей, особенно, если придётся ждать ответа в очереди.
Для пользователей Apple в России осталось несколько вариантов взаимодействия с поддержкой компании. К ним относятся чат на сайте support.apple.com, приложение «Поддержка Apple» на iPhone и iPad, заявка на получение обратного звонка от специалиста техподдержки, а также письменное обращение по электронной почте. Наиболее практичными вариантами выглядят чат и заявка на обратный звонок, а обращение через приложение «Поддержка Apple» удобно, поскольку система сразу идентифицирует устройство, серийный номер и др.
Закрытие бесплатного номера не означает полный уход Apple из России, а указывает на оптимизацию канала поддержки. Как таковая поддержка продолжает оказываться на русскоязычном сайте, в чате, приложении и через функцию заказа обратных звонков. По всей видимости Apple просто перестала оплачивать федеральный номер, переведя голосовые обращения на обычный городской номер.
