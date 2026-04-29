Случайный баг в коде вируса-вымогателя Vect превратил его в истребитель файлов

Специалисты по кибербезопасности выявили критическую ошибку в новом вирусе-вымогателе Vect, которая делает восстановление данных невозможным. Из-за программного бага вредонос безвозвратно уничтожает файлы размером более 128 кбайт, лишая жертв шанса на расшифровку даже после выплаты выкупа.
Компьютер месяца, спецвыпуск: эпоха отката, или Как дефицит чипов памяти влияет на выбор железа для игрового ПК
Согласно данным Check Point Research, на которые сослался Tom's Hardware, вирус, запущенный в декабре 2025 года, фактически работает как «вайпер» (необратимое уничтожение данных) из-за некорректного алгоритма шифрования. Программа разбивает крупные файлы на части и сохраняет проверочные значения в единый буфер, где каждое новое значение перезаписывает предыдущее. В итоге у пользователя остаётся ключ только для последнего фрагмента данных, что делает полную дешифровку технически невыполнимой операцией.
Низкое качество кода натолкнуло исследователей на мысль, что вымогатель был создан с помощью инструментов искусственного интеллекта или на базе устаревших исходников. В частности, в программе обнаружены неработающие функции маскировки и ошибки в распределении нагрузки на процессор, которые, по мнению экспертов, указывают на использование вайб-кодинга (vibe coding).
Подобные ошибки в ПО уже встречались в практике крупных хакерских групп в текущем году. Ранее вирус Nitrogen лишился возможности дешифровки данных из-за случайной замены части публичных ключей нулями. В обоих случаях невнимательность разработчиков привела к ситуации, когда даже при наличии приватного ключа вернуть доступ к информации невозможно.
Несмотря на внутренние баги, создатели Vect позиционируют свой продукт как высокотехнологичный инструмент для использования в качестве бизнес-модели «вымогательство как услуга» (Ransomware-as-a-Service, RaaS). Программа обладает кроссплатформенностью и способна атаковать системы на базе Windows, Linux и виртуальные машины ESXi. Группировка уже наладила партнёрские отношения с другими киберпреступниками, включая TeamPCP, и активно расширяет свою сеть аффилиатов через теневые форумы.
Специалисты из Check Point Research предупреждают, что текущие ошибки в коде не повод игнорировать угрозу в долгосрочной перспективе хотя бы из-за того, что создатели Vect демонстрируют понимание структуры эффективного вымогателя и обладают готовой системой распространения вируса. В будущем они могут выпустить обновлённую версию ПО, где все выявленные баги будут исправлены, что сделает их атаки значительно более результативными.
