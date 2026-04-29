Volkswagen представил электромобиль ID. Polo по цене от €25 000

Volkswagen официально представила недорогой электромобиль ID. Polo, раскрыв все подробности о его комплектации, цене и сроках начала продаж. Младший вариант, как и обещал немецкий автопроизводитель, будет продаваться по цене от €25 000.

Источник изображений: volkswagen-newsroom.com

Минимальный ценник получит ID. Polo в комплектации Trend с прогнозируемым запасом хода до 329 км, предусмотрены также более дорогие версии Life и Style, а в следующем году к ним присоединится топовый спортивный вариант ID. Polo GTI мощностью 166 кВт (226 л.с.). Младший вариант ID. Polo Trend поступит в продажу в середине июля. На момент запуска электромобиль будет представлен в трёх вариантах мощности: 85 кВт (116 л.с.), 99 кВт (135 л.с.) и 155 кВт (211 л.с.) с батареями на 37 и 52 кВт·ч, запас хода составит до 455 км. Будут доступны три однотонных цвета: Python Yellow (жёлтый), Candy White (белый) и Tornado Red (красный); а также варианты «металлик»: Grenadil Black (чёрный), Magnetic Tech (тёмно-серый), Dolomite Silver (серебристый) и Celestial Blue (синий). Привод во всех случаях передний.

Версии Volkswagen ID. Polo мощностью 85 и 99 кВт будут в стандартном варианте оснащаются литий-железо-фосфатной (LFP) батареей ёмкостью 37 кВт·ч, которую можно заряжать на станциях мощностью до 90 кВт — с этим аккумулятором запас хода составляет до 329 км. Старшие версии на 155 и 166 кВт получили никель-марганец-кобальтовый (NMC) вариант ёмкостью 52 кВт·ч с пробегом до 455 при полной зарядке — данную батарею можно заряжать на станциях до 105 кВт. Предусмотрена функция Vehicle-to-Load, позволяющая превратить электромобиль в источник питания мощностью до 3,6 кВт для внешних потребителей, например, электровелосипедов. В качестве опции или в комплектации Style машина комплектуется цифровым ключом.

Доступна технология Connected Travel Assist с поддержкой бокового и продольного управления. Обнаружив красный сигнал светофора, она по возможности останавливает машину. Ещё одна опция — аудиосистема Harman Kardon мощностью 425 Вт с десятью динамиками, включая центральный, и сабвуфером; сабвуфер, правда, уменьшает размер багажника. Volkswagen ID. Polo имеет габариты 4053 × 1816 × 1530 мм, колёсная база составляет 2600 мм, объём багажника — 441 л. С батареей ёмкостью 37 кВт·ч машина имеет массу от 1568 кг, с аккумулятором на 52 кВт·ч — от 1576 кг.

Базовая версия Volkswagen ID. Polo носит название Trend. Она включает системы помощи водителю Side Assist и Lane Assist (в том числе Emergency Assist), светодиодные фары с автоматическим переключением дальнего света, цифровую приборную панель с 10-дюймовым дисплеем, 13-дюймовую информационно-развлекательную систему Innovision, многофункциональный руль с покрытием из искусственной кожи и автоматический климат-контроль.

Комплектация Volkswagen ID. Polo Life предлагает также адаптивный круиз-контроль, камеру заднего вида, передние парковочные датчики, систему предупреждения о поперечном движении, зеркало заднего вида с автоматическим затемнением, боковые зеркала с электроприводом для складывания и функцией памяти. В наличии также функции голосового управления, App Connect для Apple CarPlay и Android Auto, индуктивная зарядка для смартфонов и регулируемая по высоте загрузочная площадка в багажнике.

Исполнение Style включает матричные светодиодные фары IQ.Light, светодиодные полосы с подсветкой, светодиодные задние 3D-фонари, подсветку логотипа VW в передней и задней части, комфортные спортивные сиденья и подсветку салона. Есть подогрев рулевого колеса и сидений, двухзонный автоматический климат-контроль, а также мобильный ключ доступа для установки на смартфон или смарт-часы.

Наконец, производитель прислушался к отзывам покупателей, которые жаловались на кнопки регулировки громкости информационно-развлекательной системы, лишённые подсветки, поэтому управление стеклоподъёмниками и громкостью осуществляется с помощью физических кнопок и регуляторов на рулевом колесе.

Теги: volkswagen, id. polo, электромобиль
