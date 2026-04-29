Спустя семь лет снова в строю: Valve наконец добавила в Counter-Strike 2 легендарную карту Cache

Valve сообщила о выходе очередного обновления для своего условно-бесплатного соревновательного шутера Counter-Strike 2. Основной особенностью патча стало долгожданное возвращение одной из самых любимых карт фанатов.

Источник изображения: Valve

Источник изображения: Valve

Речь идёт о карте Cache, дебютировавшей как любительская в Counter-Strike: Source и переработанной для Counter-Strike: Global Offensive. Арена была доступна в CS:GO до марта 2019 года, когда её заменила Vertigo.

Спустя семь лет Cache вернулась в игру — теперь это Counter-Strike 2 — в очередной раз переработанной. Обновлённый дизайн легендарной карты можно оценить благодаря ролику от датамайнера Максима Полетаева (он же Gabe Follower).

Жертвой апгрейда стало граффити около точки закладки В, на котором был запечатлён момент, когда Александр Костылев (s1mple) на полуфинале ESL One Cologne 2016 совершил в прыжке двойное убийство со снайперской винтовки AWP.

По мнению Valve, ветераны Cache почувствуют себя на обновлённой карте как дома. После возвращения Cache доступна в четырёх режимах: «Обычном», «Соревновательном», «Бое насмерть» и «Зачистке».

Источник изображения: PCGamesN

Источник изображения: PCGamesN

Помимо обновлённой Cache, в состав патча для Counter-Strike 2 вошли улучшения для карт Dust II, Office, Stronghold и Poseidon, корректировки новой системы анимации, исправления звука и прочих элементов (см. полный список изменений).

Counter-Strike 2 вышла в сентябре 2023 года и стала бесплатным апгрейдом CS:GO до версии на движке Source 2. Новая версия полностью заменила собой старую, хотя последняя недавно в Steam вернулась.

Теги: counter-strike 2, valve, шутер
counter-strike 2, valve, шутер
