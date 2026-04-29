Bambu Lab пригрозила судом разработчику, который бесплатно вернул 3D-принтерам отключённые функции

Разработчик добровольно закрыл проект OrcaSlicer-BambuLab после юридических угроз от компании Bambu Lab. Его форк проекта на GitHub вернул пользователям стороннего слайсера OrcaSlicer прямой доступ к облачным функциям принтеров Bambu — удалённому мониторингу и распознаванию филамента (расходного материала для печати на 3D-принтере) в системе AMS. Этих функций их лишили в январе 2025 года, обязав работать через приложение-посредник Bambu Connect.

Bambu Lab предъявила независимому разработчику Павлу Ярчаку (Pawel Jarczak) три претензии: обратное проектирование софта с целью выдать его за Bambu Studio, нарушение условий использования и обход системы авторизации. Ярчак обвинения отверг и настаивает, что не нарушал ничего: его форк работал исключительно на общедоступном исходном коде, а метод доступа к принтерам оставался рабочим лишь потому, что Bambu Lab сама ещё не закрыла этот путь.

Разработчик также указал на лицензионное противоречие. Bambu Studio выходит под открытой лицензией AGPL-3.0 — той же копилефт-лицензией, под которой распространяется PrusaSlicer. Поскольку Bambu Studio построена на коде PrusaSlicer, ядро программы обязано оставаться открытым. Закрыт в Bambu Studio только сетевой плагин — компонент, через который принтеры связываются с облачными серверами компании.

Под угрозой оказался и другой проект Ярчака — прошивка для Bambu Multi-Color Unit (BMCU), самодельной альтернативы фирменной AMS. Риск того, что BMCU тоже вытеснят из экосистемы Bambu Lab, по словам разработчика, растёт, и он переключается на принтеры с прошивкой Klipper.

Корни конфликта уходят в январь 2025 года. Тогда Bambu Lab, ссылаясь на безопасность клиентов, объявила сторонние интеграции угрозой для своей инфраструктуры. По данным компании, её облачные серверы получали около 30 млн «несанкционированных» запросов в сутки, что ставило под угрозу стабильность системы. Главным источником трафика оказался OrcaSlicer — программа, которая готовит 3D-модель к печати и переводит её в команды для принтера.

Этот открытый слайсер работает с принтерами разных производителей и для многих пользователей был эталоном. Команда SoftFever создала его в 2022 году как форк Bambu Studio (которая, в свою очередь, является форком Prusa Slicer) — тогда у Bambu Lab была только одна линейка принтеров X1. OrcaSlicer развивался силами сообщества и быстро обрастал новыми функциями: их выкатывали для тестирования ещё до полной стабилизации и корпоративного одобрения. Многие востребованные функции OrcaSlicer получил раньше официального слайсера: способы сделать боковой шов незаметным, новые узоры внутреннего заполнения, автоматические подкладки под нависающие углы и встроенный набор калибровочных тестов.

Когда Bambu Lab отрезала OrcaSlicer от прямого доступа к облаку, для пользователей Orca это стало серьёзным ударом. В отличие от принтеров других производителей, устройства Bambu Lab без облачного соединения теряют ключевые функции — удалённый мониторинг и распознавание филамента в AMS. USB-порт для переноса файлов без интернета у Bambu Lab появился только в марте 2025 года — спустя три месяца после ограничений и только в одной из моделей. Серии X1, P1 и A1 так и остались с microSD-картами.

Bambu Connect, который компания предложила взамен прямого доступа, под предлогом безопасности сильно урезал управление 3D-принтерами. Через него OrcaSlicer мог отправлять файлы на печать и видеть настройки принтера и AMS, но менять что-либо — нет: чтобы отрегулировать скорость, температуру или цвета в AMS, данные приходилось вводить вручную, прямо на самом принтере.