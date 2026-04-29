Bambu Lab пригрозила судом разработчику, который бесплатно вернул 3D-принтерам отключённые функции

Разработчик добровольно закрыл проект OrcaSlicer-BambuLab после юридических угроз от компании Bambu Lab. Его форк проекта на GitHub вернул пользователям стороннего слайсера OrcaSlicer прямой доступ к облачным функциям принтеров Bambu — удалённому мониторингу и распознаванию филамента (расходного материала для печати на 3D-принтере) в системе AMS. Этих функций их лишили в январе 2025 года, обязав работать через приложение-посредник Bambu Connect.

Источник изображения: ChatGPT / 3DNews

Источник изображения: ChatGPT

Bambu Lab предъявила независимому разработчику Павлу Ярчаку (Pawel Jarczak) три претензии: обратное проектирование софта с целью выдать его за Bambu Studio, нарушение условий использования и обход системы авторизации. Ярчак обвинения отверг и настаивает, что не нарушал ничего: его форк работал исключительно на общедоступном исходном коде, а метод доступа к принтерам оставался рабочим лишь потому, что Bambu Lab сама ещё не закрыла этот путь.

Разработчик также указал на лицензионное противоречие. Bambu Studio выходит под открытой лицензией AGPL-3.0 — той же копилефт-лицензией, под которой распространяется PrusaSlicer. Поскольку Bambu Studio построена на коде PrusaSlicer, ядро программы обязано оставаться открытым. Закрыт в Bambu Studio только сетевой плагин — компонент, через который принтеры связываются с облачными серверами компании.

Под угрозой оказался и другой проект Ярчака — прошивка для Bambu Multi-Color Unit (BMCU), самодельной альтернативы фирменной AMS. Риск того, что BMCU тоже вытеснят из экосистемы Bambu Lab, по словам разработчика, растёт, и он переключается на принтеры с прошивкой Klipper.

Корни конфликта уходят в январь 2025 года. Тогда Bambu Lab, ссылаясь на безопасность клиентов, объявила сторонние интеграции угрозой для своей инфраструктуры. По данным компании, её облачные серверы получали около 30 млн «несанкционированных» запросов в сутки, что ставило под угрозу стабильность системы. Главным источником трафика оказался OrcaSlicer — программа, которая готовит 3D-модель к печати и переводит её в команды для принтера.

Этот открытый слайсер работает с принтерами разных производителей и для многих пользователей был эталоном. Команда SoftFever создала его в 2022 году как форк Bambu Studio (которая, в свою очередь, является форком Prusa Slicer) — тогда у Bambu Lab была только одна линейка принтеров X1. OrcaSlicer развивался силами сообщества и быстро обрастал новыми функциями: их выкатывали для тестирования ещё до полной стабилизации и корпоративного одобрения. Многие востребованные функции OrcaSlicer получил раньше официального слайсера: способы сделать боковой шов незаметным, новые узоры внутреннего заполнения, автоматические подкладки под нависающие углы и встроенный набор калибровочных тестов.

Когда Bambu Lab отрезала OrcaSlicer от прямого доступа к облаку, для пользователей Orca это стало серьёзным ударом. В отличие от принтеров других производителей, устройства Bambu Lab без облачного соединения теряют ключевые функции — удалённый мониторинг и распознавание филамента в AMS. USB-порт для переноса файлов без интернета у Bambu Lab появился только в марте 2025 года — спустя три месяца после ограничений и только в одной из моделей. Серии X1, P1 и A1 так и остались с microSD-картами.

Bambu Connect, который компания предложила взамен прямого доступа, под предлогом безопасности сильно урезал управление 3D-принтерами. Через него OrcaSlicer мог отправлять файлы на печать и видеть настройки принтера и AMS, но менять что-либо — нет: чтобы отрегулировать скорость, температуру или цвета в AMS, данные приходилось вводить вручную, прямо на самом принтере.

Материалы по теме
Noctua опубликовала 3D-модели своих вентиляторов — но печатать их самостоятельно не разрешила
Инженеры разработали устройство для печати электроники на живых тканях и хирургических имплантах без их повреждения
Ракетный двигатель для ракеты «Ангара» создали на лазерном 3D-принтере — быстрее и в 2,5 раза дешевле
Еврокомиссия обвинила Meta✴ в неспособности оградить детей от Instagram✴ и Facebook✴ — компании грозит огромный штраф
OpenAI запретила Codex говорить о енотах, гоблинах и троллях
Попытка Apple затянуть тяжбу с Epic Games провалилась — суд отменил отсрочку по делу App Store
Теги: 3d-печать, bambu, принтеры
3d-печать, bambu, принтеры
ЕС обязал производителей ноутбуков перейти на зарядку через USB Type-C — игровые модели мощностью более 100 Вт стали исключением
Илон Маск выступил в суде против Альтмана и назвал его вором, укравшим благотворительную организацию
В Китае создали первую в мире топливную ячейку на угле — она даёт электричество без дыма, пара и генераторов
NASA испытало мощнейший в мире электроплазменный ракетный двигатель — для полётов на Марс и дальше
Tesla согласилась передать Маску многострадальные 300 млн акций за работу в 2018 году — сейчас пакет стоит вдвое дороже
Разработчики Greedfall и Steelrising подтвердили закрытие студии — DLC для Greedfall: The Dying World выпустит Nacon, «а потом всё» 42 мин.
Microsoft встроит ИИ в «Часы» в Windows 11 — и превратит их в приложение для повышения концентрации 3 ч.
«Один из лучших месяцев в истории»: Sony приятно удивила фанатов майской подборкой игр PS Plus 3 ч.
Новый трейлер подтвердил дату выхода Phonopolis — авангардной головоломки от создателей Samorost и Machinarium 4 ч.
Google TV получит новые ИИ-функции, а на главном экране появятся YouTube Shorts 4 ч.
Во время майских праздников в Москве могут отключить мобильный интернет 4 ч.
Симулятор выживания в заброшенной сибирской деревне Midnight Watcher: Village получил атмосферный трейлер 4 ч.
Microsoft опубликовала исходники 86-DOS и PC-DOS 1.00 с дополнительными материалами — распечатки пылились в гараже больше 45 лет 4 ч.
Представлен десктопный ИИ-агент Amazon Quick — он выполняет часовые задачи за минуты 4 ч.
Спустя почти два года пираты всё-таки взломали Denuvo в Black Myth: Wukong — гипервизор не требуется 5 ч.
ИИ ЦОД Project Jupiter для OpenAI запитают от топливных элементов Bloom Energy мощностью 2,45 ГВт 25 мин.
Китайские учёные преуспели в превращении углекислого газа в керосин — к этому подтолкнул иранский кризис 42 мин.
Motorola представила смартфон Moto G87 c Dimensity 6400 и 200-Мп камерой за €399 45 мин.
Ozon разрабатывает собственный WAF 2 ч.
Motorola выпустила глобальную версию Razr 70 Plus со Snapdragon 8s Gen 3, парой 50-Мп камер и батареей на 4500 мА·ч 2 ч.
Motorola представила смартфоны-раскладушки Razr 70 и Razr 70 Ultra — изменений мало, но цены выше 2 ч.
Мониторы Philips Evnia получили функцию AmbiScape для синхронизации умных светильников с играми 2 ч.
Поставки кремниевых пластин в первом квартале 2026 года выросли на 13 % благодаря буму ИИ 3 ч.
Китай пригрозил ответными мерами в случае запрета в ЕС оборудования Huawei 4 ч.
Caviar представила четвёрку розовых iPhone 17 Pro и Pro Max, украшенных золотом и бриллиантами 4 ч.