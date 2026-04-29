В августе ступень ракеты SpaceX Falcon 9 врежется в Луну

15 января 2025 года к Луне стартовала миссия Blue Ghost Mission 1, а 2 марта посадочный модуль произвёл первую успешную посадку в Море Кризисов. Отработанная верхняя ступень ракеты Falcon 9 за номером 2025-010D сейчас тоже направляется к Луне, на поверхность которой, согласно расчётам, она упадёт в августе этого года.

К такому выводу пришёл Билл Грей (Bill Gray), астроном-любитель разработчик приложения Guide, которым пользуются его коллеги — профессионалы и любители, — чтобы отслеживать астероиды, кометы и другие околоземные объекты. Ответственная за разработку приложения компания Project Pluto опубликовала подборку данных, связанных с верхней ступенью Falcon 9. Согласно подсчётам, 5 августа она рухнет на видимой стороне Луны. Удар, считает астроном, будет виден с Земли — он должен прийтись на освещённую Солнцем часть спутника нашей планеты, которая в этот момент будет освещена чуть более чем наполовину.

Нечто подобное происходило и раньше, напомнил Грей. 9 октября 2009 года это случилось в рамках миссии NASA LCROSS (Lunar Crater Observation and Sensing Satellite), когда спутник и ступень ракеты Centaur упали на неосвещённую сторону Луны. Инцидент с верхней ступенью ракеты Falcon 9, считает астроном, может представлять некоторый научный интерес. Опасности для каких-либо объектов на Луне он не представляет — ближайшие китайские луноходы расположены довольно далеко, — но он демонстрирует, что в отношении утилизации коммерческого мусора проявляется некоторая небрежность.

Вероятность того, что поднявшиеся в результате удара обломки попадут в какой-либо обращающийся вокруг Луны космический аппарат, довольно мала, но и её ещё предстоит просчитать. А вот через несколько лет, когда мировые космические агентства начнут полномасштабное освоение Луны, всё может измениться — и тогда этот инцидент грозил бы ощутимыми проблемами.

Теги: spacex, falcon 9, луна
