Поставки кремниевых пластин в первом квартале 2026 года выросли на 13 % благодаря буму ИИ

«Группа производителей кремниевых пластин» SEMI (Silicon Manufacturers Group, SMG) сообщила, что в первом квартале 2026 года мировые поставки кремниевых пластин выросли на 13,1 % в годовом исчислении и составили 3,275 млрд квадратных дюймов по сравнению с 2,896 млрд квадратных дюймов в том же квартале 2025 года. В сравнении с четвёртым кварталом 2025 года поставки пластин снизились на 4,7 %, что отражает типичную сезонность этого производства.

Кремниевые пластины — базовый «строительный материал» для жизненно важных компонентов всех электронных устройств. Эти высокотехнологичные тонкие диски производятся диаметром до 300 мм и служат подложкой, на которой изготавливается большинство полупроводников. В настоящее время главным локомотивом спроса на кремниевые пластины стал бум ИИ.

По словам председателя SEMI SMG Гинджи Яда (Ginji Yada), спрос на кремниевые пластины, связанные с ЦОД для ИИ, остаётся стабильно высоким, включая передовые логические компоненты, память и устройства управления питанием. «Многие компании-производители устройств отметили улучшение в сегменте промышленных полупроводников, и это способствует более широкому восстановлению по мере поглощения запасов пластин, — заявил он. — Снижение поставок смартфонов и ПК в первом квартале этого года может отражать влияние дефицита памяти из-за решений по перераспределению [мощностей в сторону] высокоскоростной памяти (HBM) для ИИ».

SMG является подкомитетом «Группы электронных материалов» SEMI (Electronic Materials Group, EMG) и объединяет компании-члены SEMI, которые занимаются производством поликристаллического кремния, монокристаллического кремния или кремниевых пластин в нарезанном, полированном и эпитаксиальном виде. Задача ​​SMG — способствовать коллективным усилиям по вопросам, связанным с кремниевой промышленностью, включая анализ и статистику.