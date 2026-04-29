Поставки кремниевых пластин в первом квартале 2026 года выросли на 13 % благодаря буму ИИ

«Группа производителей кремниевых пластин» SEMI (Silicon Manufacturers Group, SMG) сообщила, что в первом квартале 2026 года мировые поставки кремниевых пластин выросли на 13,1 % в годовом исчислении и составили 3,275 млрд квадратных дюймов по сравнению с 2,896 млрд квадратных дюймов в том же квартале 2025 года. В сравнении с четвёртым кварталом 2025 года поставки пластин снизились на 4,7 %, что отражает типичную сезонность этого производства.

Кремниевые пластины — базовый «строительный материал» для жизненно важных компонентов всех электронных устройств. Эти высокотехнологичные тонкие диски производятся диаметром до 300 мм и служат подложкой, на которой изготавливается большинство полупроводников. В настоящее время главным локомотивом спроса на кремниевые пластины стал бум ИИ.

По словам председателя SEMI SMG Гинджи Яда (Ginji Yada), спрос на кремниевые пластины, связанные с ЦОД для ИИ, остаётся стабильно высоким, включая передовые логические компоненты, память и устройства управления питанием. «Многие компании-производители устройств отметили улучшение в сегменте промышленных полупроводников, и это способствует более широкому восстановлению по мере поглощения запасов пластин, — заявил он. — Снижение поставок смартфонов и ПК в первом квартале этого года может отражать влияние дефицита памяти из-за решений по перераспределению [мощностей в сторону] высокоскоростной памяти (HBM) для ИИ».

SMG является подкомитетом «Группы электронных материалов» SEMI (Electronic Materials Group, EMG) и объединяет компании-члены SEMI, которые занимаются производством поликристаллического кремния, монокристаллического кремния или кремниевых пластин в нарезанном, полированном и эпитаксиальном виде. Задача ​​SMG — способствовать коллективным усилиям по вопросам, связанным с кремниевой промышленностью, включая анализ и статистику.

Материалы по теме
Китайская фабрика Nexperia наладила выпуск чипов без кремниевых пластин из Европы
У крупнейшего японского производителя унитазов Toto нашли огромный потенциал в сфере ИИ
Первый завод TSMC в США внезапно встал из-за газового сбоя — потеряны тысячи кремниевых пластин
Китай пригрозил ответными мерами в случае запрета в ЕС оборудования Huawei
Caviar представила четвёрку розовых iPhone 17 Pro и Pro Max, украшенных золотом и бриллиантами
Мобильный чип Google Tensor G6 получит передовой CPU и древнюю графику, если слухи верны
Теги: semi, полупроводники, кремниевая пластина
ЕС обязал производителей ноутбуков перейти на зарядку через USB Type-C — игровые модели мощностью более 100 Вт стали исключением
Илон Маск выступил в суде против Альтмана и назвал его вором, укравшим благотворительную организацию
В Китае создали первую в мире топливную ячейку на угле — она даёт электричество без дыма, пара и генераторов
NASA испытало мощнейший в мире электроплазменный ракетный двигатель — для полётов на Марс и дальше
Tesla согласилась передать Маску многострадальные 300 млн акций за работу в 2018 году — сейчас пакет стоит вдвое дороже
Разработчики Greedfall и Steelrising подтвердили закрытие студии — DLC для Greedfall: The Dying World выпустит Nacon, «а потом всё» 42 мин.
Microsoft встроит ИИ в «Часы» в Windows 11 — и превратит их в приложение для повышения концентрации 3 ч.
«Один из лучших месяцев в истории»: Sony приятно удивила фанатов майской подборкой игр PS Plus 3 ч.
Новый трейлер подтвердил дату выхода Phonopolis — авангардной головоломки от создателей Samorost и Machinarium 4 ч.
Google TV получит новые ИИ-функции, а на главном экране появятся YouTube Shorts 4 ч.
Во время майских праздников в Москве могут отключить мобильный интернет 4 ч.
Симулятор выживания в заброшенной сибирской деревне Midnight Watcher: Village получил атмосферный трейлер 4 ч.
Microsoft опубликовала исходники 86-DOS и PC-DOS 1.00 с дополнительными материалами — распечатки пылились в гараже больше 45 лет 4 ч.
Представлен десктопный ИИ-агент Amazon Quick — он выполняет часовые задачи за минуты 4 ч.
Спустя почти два года пираты всё-таки взломали Denuvo в Black Myth: Wukong — гипервизор не требуется 5 ч.
ИИ ЦОД Project Jupiter для OpenAI запитают от топливных элементов Bloom Energy мощностью 2,45 ГВт 25 мин.
Китайские учёные преуспели в превращении углекислого газа в керосин — к этому подтолкнул иранский кризис 42 мин.
Motorola представила смартфон Moto G87 c Dimensity 6400 и 200-Мп камерой за €399 45 мин.
Ozon разрабатывает собственный WAF 2 ч.
Motorola выпустила глобальную версию Razr 70 Plus со Snapdragon 8s Gen 3, парой 50-Мп камер и батареей на 4500 мА·ч 2 ч.
Motorola представила смартфоны-раскладушки Razr 70 и Razr 70 Ultra — изменений мало, но цены выше 2 ч.
Мониторы Philips Evnia получили функцию AmbiScape для синхронизации умных светильников с играми 2 ч.
Поставки кремниевых пластин в первом квартале 2026 года выросли на 13 % благодаря буму ИИ 3 ч.
Китай пригрозил ответными мерами в случае запрета в ЕС оборудования Huawei 4 ч.
Caviar представила четвёрку розовых iPhone 17 Pro и Pro Max, украшенных золотом и бриллиантами 4 ч.