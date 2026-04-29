Motorola представила смартфон Moto G87 c Dimensity 6400 и 200-Мп камерой за €399

Помимо складных смартфонов Razr 70, Razr 70 Ultra и Razr 70 Plus компания Motorola сегодня представила модель G87 — новый смартфон в составе G-серии, пришедший на смену прошлогодней модели G77. Устройство оснащено 200-Мп основной камерой.

Moto G87 предлагает 6,78-дюймовый дисплей Extreme AMOLED с разрешением 2772 × 1272 пикселей. Экран обладает пиковой яркостью 5000 кд/м2 и поддерживает частоту обновления 120 Гц. Защиту дисплея обеспечивает покрытие Corning Gorilla Glass 7i.

В основе устройства используется процессор MediaTek Dimensity 6400 с поддержкой 5G (6 нм; два ядра Cortex-A76 с частотой до 2,5 ГГц, шесть Cortex-A55 с частотой до 2,0 ГГц; графика Mali-G57 MC2). Смартфон предлагает 4 или 8 Гбайт оперативной памяти LPDDR4x, а также 128 или 256 Гбайт постоянной памяти UFS 2.2. Объём последней можно увеличить до 2 Тбайт за счёт поддержки карт памяти microSD.

Набор камер устройства состоит из 200-Мп сенсора, 8-Мп вспомогательной широкоугольной камеры с оптикой f/2.2, а также 32-Мп фронтального датчика с оптикой f/2.2.

Для Moto G87 заявлена защита от воды и пыли по стандартам IP66, IP68 и IP69, а также сертификация MIL-STD 810H (выдерживает падение с высоты до 1,2 м). Устройство оснащено стереодинамиками с поддержкой Dolby Atmos для пространственного звука. Также имеется сертификация Hi-Res Audio.

Смартфон получил батарею ёмкостью 5200 мА·ч с поддержкой проводной зарядки мощностью 30 Вт. Размеры устройства составляют 164,58 × 77,37 × 7,38 мм, вес — 183 г. В качестве операционной системы Moto G87 использует Android 16 с фирменной оболочкой Hello UX.

В Европе стоимость Moto G87 стартует с €399.