Амбициозный стелс-экшен Thick as Thieves от создателя Deus Ex и System Shock на релизе будет стоить всего $5, но есть нюанс

Американская студия OtherSide Entertainment при поддержке издательства Megabit Publishing подтвердила стоимость и показала новый геймплей амбициозного стелс-экшена с элементами симулятора погружения Thick as Thieves.

События Thick as Thieves развернутся в мегаполисе Килкэрн образца 1910-х годов, где нашлось место и промышленной революции, и волшебству, и интригам. Игрокам предстоит совершать дерзкие вылазки и стать лучшим вором в городе.

В пятиминутном геймплейном ролике глава разработки Thick as Thieves Джефф Хикман (Jeff Hickman) рассказал об устройстве игры, показал широту возможностей скрытности и доступный на релизе контент.

Как стало известно, на запуске Thick as Thieves будет включать лишь «вводную кампанию» на четыре часа: две динамичные карты, 16 миссий, шесть элементов экипировки. Стоимость игры при этом составит всего $5.

После релиза Thick As Thieves планируют расширять новым контентом — платным или бесплатным, не уточняется. Решение выпустить игру с «вводной кампанией» отражает желание команды познакомить сообщество с проектом как можно скорее.

Развивать Thick As Thieves будут с учётом отзывов пользователей

Thick as Thieves поступит в продажу 20 мая для PC (Steam, EGS), а на PS5, Xbox Series X и S появится позже. Изначально игра позиционировалась как проект с упором на PvPvE, однако теперь это одиночный экшен с кооперативом на двоих.

OtherSide Entertainment ведёт деятельность под руководством создателя Deus Ex и System Shock Уоррена Спектора (Warren Spector) и сооснователя Looking Glass Studios Пола Ньюрата (Paul Neurath).

Теги: thick as thieves, otherside entertainment, megabit publishing, стелс-экшен, immersive sim
