Meta✴ потеряла очередные $4 млрд на виртуальной реальности — общий убыток достиг $83,5 млрд

Накануне Meta✴ опубликовала квартальный финансовый отчёт, в котором сообщила, что минувшие три месяца подразделение Reality Labs, ответственное за технологии виртуальной реальности, завершило с убытком $4 млрд. Это средний показатель за последние более чем пять лет, но ИИ потребует ещё больше.

Колоссальная сумма убытка в $4 млрд по направлению метавселенной превратилась для компании Meta✴ в повседневную реальность. За последние 21 квартальный отчёт о доходах, начиная с 2021 года, гигант соцсетей потерял на подразделении Reality Labs в общей сложности $83,5 млрд, то есть $4 млрд за квартал — это средний показатель. На этом компания явно не остановится: направление метавселенной продолжает оставаться резко убыточным, но приоритетным оно больше не является — ключевым стал сегмент искусственного интеллекта, расходы на который будут ещё более астрономическими.

И Meta✴ вполне может позволить себе такие траты. По итогам I квартала 2026 года чистая прибыль компании составила $26,8 млрд, что на 61 % больше, чем за аналогичный период прошлого года; выручка увеличилась на 33 % год к году и достигла $56,3 млрд. Основные доходы Meta✴ обеспечивают принадлежащие компании социальные сети, но она стремится оставаться конкурентоспособной по отношению к лидерам в области ИИ, в том числе OpenAI и Anthropic. По итогам 2026 года компания намеревается потратить от $125 млрд до $145 млрд — это больше прогнозов аналитиков и самой компании.

«Мы увеличили собственный прогноз капитальных затрат на инфраструктуру в этом году. Это преимущественно связано с более высокими расходами на компоненты, особенно на память. <..> Мы очень стремимся повысить эффективность наших инвестиций», — заявил гендиректор Meta✴ Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) в беседе с инвесторами. Компания потратила огромные деньги на метавселенную, которая не отозвалась спросом со стороны потребителей — передовой ИИ обещает быть более востребованным, но и расходов он предполагает более значительных. В прошлом году Meta✴ переманила более полусотни ведущих специалистов в области ИИ и в начале апреля представила передовую ИИ-модель Muse Spark.

Дальнейшие планы компании в отношении ИИ оказались неутешительными для инвесторов: прогноз расходов на 2027 год оказался ещё не готов, но низкими затраты точно не будут. «Мы не даём конкретного прогноза капитальных затрат на 2027 год, и, честно говоря, сами находимся в очень динамичном процессе планирования, прорабатывая наши потребности в мощностях на ближайшие годы. Опыт показывает, что мы всё ещё недооцениваем собственные потребности в вычислительных ресурсах», — призналась финансовый директор Meta✴ Сьюзан Ли (Susan Li). После публикации квартального отчёта акции Meta✴ подешевели на 5 %.