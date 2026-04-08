Meta✴ вернулась в ИИгру: «Лаборатория суперинтеллекта» представила мощную нейросеть Muse Spark

Meta выпустила новую ИИ-модель под названием Muse Spark после того, как Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) потратил миллиарды долларов на масштабную перестройку этого направления компании и создания ИИ-подразделения Superintelligence Labs. Модель уже работает в фирменном приложении Meta AI и на веб-сайте Meta AI в США, и в ближайшие недели станет доступна также в других странах.

Источник изображений: Meta

По данным The Verge, Muse Spark создана специально для экосистемы Meta и позволяет запускать сразу несколько ИИ-агентов для более быстрой и точной обработки запросов. Система поддерживает мультимодальный ввод для одновременной обработки различных форм информации, например, текста и изображений, что особенно важно для работы умных очков Ray-Ban. Позднее сервисы WhatsApp, Instagram, Facebook и Messenger также получат Muse Spark. Некоторым партнёрам Meta уже открыла доступ к API в рамках закрытого предварительного просмотра.

Пользователи смогут выбирать между режимом Instant для быстрых ответов и режимом Thinking для сложных задач, требующих глубокого анализа, аналогично функциям конкурентов. Особый акцент сделан на вопросах здоровья. Нейросеть способна анализировать медицинские графики и изображения, давая развёрнутые ответы по примеру специализированных медицинских ботов от OpenAI и Anthropic. Meta продемонстрировала возможности ИИ по подсчёту калорий по обычному фото продуктов питания:

Muse Spark также станет основой для будущих функций, которые будут учитывать рекомендации и контент, которым пользователи делятся в Instagram, Facebook и Threads. Руководство компании описывает текущую модель как ранний этап развития серии Muse, подтверждая планы по открытию исходного кода для будущих версий. Серия Muse станет вторым крупным проектом Meta следующим за Llama после менее успешного релиза предыдущего поколения моделей.

