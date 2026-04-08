Meta✴ вернулась в ИИгру: «Лаборатория суперинтеллекта» представила мощную нейросеть Muse Spark

Meta✴ выпустила новую ИИ-модель под названием Muse Spark после того, как Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) потратил миллиарды долларов на масштабную перестройку этого направления компании и создания ИИ-подразделения Superintelligence Labs. Модель уже работает в фирменном приложении Meta✴ AI и на веб-сайте Meta✴ AI в США, и в ближайшие недели станет доступна также в других странах.

По данным The Verge, Muse Spark создана специально для экосистемы Meta✴ и позволяет запускать сразу несколько ИИ-агентов для более быстрой и точной обработки запросов. Система поддерживает мультимодальный ввод для одновременной обработки различных форм информации, например, текста и изображений, что особенно важно для работы умных очков Ray-Ban. Позднее сервисы WhatsApp, Instagram✴, Facebook✴ и Messenger также получат Muse Spark. Некоторым партнёрам Meta✴ уже открыла доступ к API в рамках закрытого предварительного просмотра.

Пользователи смогут выбирать между режимом Instant для быстрых ответов и режимом Thinking для сложных задач, требующих глубокого анализа, аналогично функциям конкурентов. Особый акцент сделан на вопросах здоровья. Нейросеть способна анализировать медицинские графики и изображения, давая развёрнутые ответы по примеру специализированных медицинских ботов от OpenAI и Anthropic. Meta✴ продемонстрировала возможности ИИ по подсчёту калорий по обычному фото продуктов питания:

Muse Spark также станет основой для будущих функций, которые будут учитывать рекомендации и контент, которым пользователи делятся в Instagram✴, Facebook✴ и Threads. Руководство компании описывает текущую модель как ранний этап развития серии Muse, подтверждая планы по открытию исходного кода для будущих версий. Серия Muse станет вторым крупным проектом Meta✴ следующим за Llama после менее успешного релиза предыдущего поколения моделей.