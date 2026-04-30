«Алиса AI» поможет школьникам подготовиться к ЕГЭ и ОГЭ в Minecraft — «Яндекс» запустил образовательный проект «Последний блок»

Интернет-холдинг «Яндекс» объявил о запуске в песочнице Minecraft от Mojang Studios образовательного проекта «Последний блок», который позволит школьникам подготовиться к ОГЭ и ЕГЭ с помощью нейросети «Алиса AI».

Источник изображений: «Яндекс»

«Последний блок» — лагерь для подготовки к экзаменам, окружённый метафорической защитой от прокрастинации и хаоса. Игроки добывают гранит науки и активируют с его помощью маяки русского языка, математики и обществознания.

Каждый маяк открывает задания, основанные на формате задач из ЕГЭ и ОГЭ: уравнения и неравенства, орфография и пунктуация, анализ социальных и правовых ситуаций. Выполнение задач влияет на личный и общий прогресс.

В мультиплеере пользователи видят друг друга, но взаимодействовать напрямую не могут

Процесс добычи гранита науки осложняют монстры Паника и Прокрастинатор, которые олицетворяют типичные барьеры при подготовке к экзаменам и напрямую влияют на динамику прохождения.

«Алиса AI» в «Последнем блоке» выступает не источником готовых ответов, а инструментом для усиления понимания материала: помогает разобраться в задачах и подсказывает ход решения.

Пользователи могут получить защищающую от Паники и Прокрастинатора нейроброню и нейрокирку, ускоряющую добычу гранита

По словам креативного продюсера «Алиса AI» Андрея Широкова, в основе инициативы лежит «идея постепенного прохождения сложностей, с которыми сталкиваются школьники», и название «Последнего блока» отражает эту логику.

Проект «Последний блок» доступен онлайн, ориентирован на учеников старших классов и не требует длительного вовлечения — сессии рассчитаны на 20−30 минут. Игровой мир будет развиваться в течение экзаменационного сезона.

Теги: minecraft, mojang studios, песочница, алиса ai, яндекс
