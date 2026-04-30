В «Google Фото» появится гардероб — приложение позволит виртуально примерить собственные вещи

В приложении «Google Фото» появилась новая функция на основе искусственного интеллекта — виртуальная примерка собственных предметов гардероба. Так в компании предлагают решить извечную проблему, когда человеку «нечего надеть».

Источник изображения: blog.google

Проанализировав фотографии в галерее пользователя, Google создаёт его виртуальный гардероб, позволяющий комбинировать и сочетать наряды, сохранять понравившиеся образы и отправлять их друзьям. Наряды и отдельные предметы одежды организуются в подборку: можно посмотреть одежду, в которой пользователь фотографировался раньше, а также создавать новые образы, подбирая топы, брюки, юбки, платья и обувь. На миниатюре у каждого наряда есть кнопка, позволяющая виртуально примерить его.

Функция виртуальной примерки с помощью ИИ в экосистеме Google появилась ещё в прошлом году, но первоначально она позволяла примерять только одежду, которую можно купить через платформу «Поиска». Обновлённый её вариант в «Google Фото» появится в Android-версии приложения этим летом, а после она заработает и в среде Apple iOS.

Теги: google, фото, ии
google, фото, ии
