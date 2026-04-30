Meta✴ разрабатывает ИИ-агентов, которые помогут людям и бизнесу «достигать различных целей»

Подразделение Meta✴ Superintelligence Labs (MSL) ведёт разработку пакета агентов искусственного интеллекта, которые помогут людям «достигать различных целей в своей жизни», сообщил глава компании Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg).

Цель проекта, рассказал господин Цукерберг, сделать ИИ-агентов более доступными и простыми в использовании по сравнению с существующими приложениями, в том числе популярным OpenClaw. ИИ-агенты для бизнеса и личного использования будут основаны на представленной недавно компанией модели Muse Spark.

«Наша цель — не просто предоставить Meta✴ AI в качестве помощника, а создать агентов, которые могут понимать ваши цели и работать днём и ночью, чтобы помочь вам достичь их. Мы разрабатываем персонального агента, ориентированного на помощь людям в достижении различных целей в их жизни. Мы также разрабатываем бизнес-агента для помощи предпринимателям и компаниям по всему миру, использующим наши и другие инструменты для развития деятельности, привлечения новых клиентов и улучшения обслуживания существующих», — рассказал Марк Цукерберг.

Сроков выпуска ИИ-агентов от Meta✴ он не уточнил, но отметил, что цель проекта — сделать эту категорию приложений более доступной по сравнению с существующими. OpenClaw, по его словам, позволяет взглянуть на то, что «должно быть возможно», но он «довольно непрост» в настройке. «Существует множество агентов, которые используются людьми в различных целях, и не так много из них я бы дал маме. Как создать более отточенный, настроенный и простой вариант того же, чтобы вся инфраструктура была уже готова для людей?» — задался он риторическим вопросом.