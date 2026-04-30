Россияне стали чуть чаще выбирать бюджетные планшеты, но продажи выросли

По итогам I квартала 2026 года в России проданы 860 тыс. планшетов на 16,7 млрд руб., что соответствует росту в годовом исчислении на 5 % и 4 % соответственно, сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные «М.видео». Эта категория устройств остаётся недостаточно востребованной, указывают эксперты.

В единицах наибольшие доли российского рынка удерживают планшеты Huawei, Redmi, Samsung, Apple и продукция малоизвестных брендов; в деньгах лидерами являются Apple, Huawei и Samsung. В I квартале доля планшетных компьютеров по цене выше 22 000 руб. составила 30 % (в прошлом году была 26 %); в сегменте от 9 000 до 15 000 руб. — 27 %; от 15 000 до 22 000 — 22 %; те же 22 % составляет доля устройств дешевле 9 000 руб. На Wildberries продажи планшетов за тот же период выросли на 78 % год к году, сообщили в администрации площадки.

Россияне преимущественно интересуются доступными планшетами с базовыми сценариями использования, но сохраняется спрос и на дорогие модели. Медианный чек на планшеты в I квартале составил 20 201 руб., и это на 2 % меньше, чем годом ранее, подсчитали в «Платформе ОФД»; при этом число покупок увеличилось на 7 %. В 2025 году в России проданы 3 млн планшетов на 58 млрд руб., сообщили в Merlion, — в количественном выражении показатель с 2024 года не изменился, а в денежном он составлял 64 млрд руб.

Одним из препятствий для роста сегмента планшетов является рост цен на оперативную память — за полгода он составил 350 %, указывают эксперты, а серверная только за неполный I квартал подорожала на 60 %. В цене смартфона доля стоимости памяти составляет 10–15 %, в сегменте ноутбуков это уже 20 %.; в реалиях сегодняшнего дня производители вынуждены либо уменьшать объёмы памяти на новых устройствах, либо поднимать на них цены на 10–20 %. В 2025 году в России проданы 24,4 млн смартфонов на 588 млрд руб. — в 2024 году это были 29,8 млн штук и 720 руб.; в сегменте ноутбуков снижение составило с 3,9 млн единиц и 212–242 млрд руб. в 2024 году до 2,9 млн шт. и 169–183 млрд руб. в 2025 году.

В последние десять лет российский рынок планшетов стагнирует, указывают эксперты. Ранее они были востребованы из-за того, что у смартфонов диагонали экранов были 4–5 дюймов; сейчас же, когда смартфоны стали почти 7-дюймовыми, потребитель почти перестал испытывать потребность в планшетных компьютерах: на смартфонах люди читают книги, смотрят видео и играют. Спрос сохраняется преимущественно в детском и корпоративном сегментах.

