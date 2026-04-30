Сегодня 30 апреля 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Шутер «Лучше поиграйте в первую часть»: шутер ...
Новости Software
Самое интересное в обзорах

«Лучше поиграйте в первую часть»: шутер Industria 2 разочаровал игроков и стартовал в Steam с рейтингом 56 %

Студия Bleakmill при поддержке издательства Headup выпустила в продажу хоррор-шутер Industria 2. Изначально релиз должен был состояться ещё 15 апреля, но разработчикам потребовались две дополнительные недели на финальную доводку проекта.

Industria 2 расскажет историю учёной Норы, которая пытается вырваться из параллельной вселенной, чтобы вновь оказаться в родном Восточном Берлине образца 1989 года. Девушка повстречает на своём пути беспощадные машины под управлением искусственного интеллекта ATLAS и попытается разобраться в происходящем.

Первые покупатели остались разочарованы уровнем исполнения Industria 2, о чём говорит её рейтинг в Steam. На момент написания материала хоррор-шутер собрал 50 отзывов, из которых только 56 % были положительными.

Геймеры отзываются о новинке как о «крайне недоработанной игре». В релизной версии Industria 2 много проблем со звуком и производительностью, отдельные механики оказались недоделанными, а вместо определённых объектов на карте размещены технические «заглушки». Но продуманная система создания предметов, атмосфера и сюжет были восприняты пользователями скорее положительно.

Игроки жалуются, что большое количество критических ошибок в третьей главе не даёт завершить прохождение сюжетной кампании. Авторы многих отзывов также упоминают следующие негативные аспекты:

  • отсутствующие текстуры на отдельных поверхностях;
  • сбои в геометрии уровней;
  • исчезающие квестовые предметы;
  • «примитивный» интерфейс с некоторыми отсутствующими элементами;
  • «слепые» противники;
  • огромное количество пустых и бесполезных помещений на карте.

«Я никогда не пишу отзывы об играх, но Industria 2 настолько разочаровывающе плоха, что я должен предупредить других, чтобы они держались от неё подальше. […] Лучше поиграйте в первую часть и сэкономьте время, силы и деньги», — написал пользователь Steam под именем BloodThunder.

Industria 2 вышла на PC (Steam, GOG, Epic Games Store). Поддержка русского языка отсутствует.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: industria 2, bleakmill, headup, шутер
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
