Хоррор-шутер Industria 2 перенесли на 29 апреля — создатели пообещали как следует поработать в ближайшие две недели

Разработчики из студии Bleakmill сообщили, что атмосферный хоррор-шутер Industria 2 не выйдет сегодня, 15 апреля, как было объявлено неделю назад. Открытое письмо с извинениями по поводу переноса появилось на странице игры в Steam.

Источник изображения: Headup

В официальном обращении к пользователям упоминается только одна причина задержки — желание «сделать игру интереснее для всех». В Bleakmill трудится всего восемь человек, и они «разбросаны по всему миру».

Ждать долго не придётся: Industria 2 должна выйти 29 апреля, если не возникнет новых причин для переноса. Представители Bleakmill заверили, что для их «небольшой и гибкой команды» дополнительные две недели — это солидный срок, за который можно многое успеть.

События Industria 2 разворачиваются в параллельной вселенной, где учёная Нора пытается найти способ вернуться домой, в Восточный Берлин образца 1989 года. Девушке предстоит дать отпор искусственному интеллекту ATLAS и его беспощадным машинам, захватившим небольшой городок на севере Европы.

Industria 2 выйдет на PC (Steam, GOG, Epic Games Store). Поддержка русского языка не заявлена.

Теги: industria 2, bleakmill, шутер, хоррор, headup
