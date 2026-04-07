Атмосферный хоррор-шутер Industria 2 о застрявшей в параллельной вселенной учёной из Восточного Берлина выйдет на следующей неделе

Разработчики из студии Bleakmill при поддержке издательства Headup опубликовали новый трейлер приключенческого шутера от первого лица Industria 2. Ролик раскрывает точную дату релиза игры.

Источник изображений: Headup

Industria 2 расскажет историю Норы — застрявшей в параллельной вселенной учёной, которая пытается попасть домой в Восточный Берлин образца 1989 года. Оказавшись в полном одиночестве во враждебном мире, героиня принялась создавать машину, способную вернуть её обратно.

Долгое время Нора скрывалась в заброшенном здании, отдавая все силы своему проекту, но цепочка непредвиденных событий сталкивает её с неуправляемым искусственным интеллектом ATLAS. К созданию последнего девушка тоже когда-то приложила руку.

События Industria 2 развернутся в декорациях захваченного машинами мрачного городка где-то на севере Европы. По мере прохождения игрок повстречает запоминающихся персонажей и сможет открыть для себя детали «проникновенной» истории.

Разработчики обещают атмосферный игровой процесс с прогрессивной физикой и механикой создания предметов, напряжённые перестрелки с расчленением роботов и «реками машинного масла», передовую графику на Unreal Engine 5 и кинематографическое качество звука.

Industria 2 выйдет на PC (Steam, GOG, Epic Games Store) уже 15 апреля. Поддержка русского языка не заявлена.

Теги: industria 2, bleakmill, headup, шутер, хоррор
