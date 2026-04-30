«DLSS 5 у нас дома»: Roblox готовит Reality — фотореалистичную игровую платформу с ИИ-рендерингом

Roblox разрабатывает техническую основу для радикального изменения игровой платформы — за рендеринг будет частично отвечать ИИ-модель мира, обеспечивающая отрисовку текстур, освещения, движения и окружающих объектов с высокой детализацией на основе существующих игровых данных. Напрашивается аналогия с технологией масштабирования Nvidia DLSS 5 — собственно, коллеги из VideoCardz и назвали решение Roblox как «DLSS 5 у нас дома».

Обновлённая платформа Roblox Reality описывается как гибридная система, сочетающая облачный игровой движок с видеомоделями мира (Video World Models) в приближённой к пользователю облачной периферийной инфраструктуре. Привычный облачный движок Roblox, как и сейчас, отвечает за состояние игры, позиции игроков, взаимодействие между ними, физику и синхронизацию. Далее поверх отрисованного базовым движком видео и пространственных данных алгоритмами искусственного интеллекта генерируется визуальный слой повышенного качества.

В существующей реализации лабораторная версия движка неспособна работать в реальном времени. Roblox хочет добиться разрешения 2K с частотой 60 кадров в секунду — для этого, отмечает компания, потребуется подключение ближайшего к пользователю центра обработки данных с ускорителями класса Nvidia H200 или B200. Мировые модели ИИ, отмечает разработчик, имеют некоторые ограничения: они испытывают затруднения с сохранением состояния, устанавливаемыми пользователем правилами игры, долговременной памятью и полноценной симуляцией пользовательского режима. Поэтому достоверность игрового процесса так и будет обеспечивать существующий игровой движок Roblox, а ИИ сможет отвечать только за визуальные элементы.

Поэтому сравнение Roblox Reality с Nvidia DLSS 5 может работать только в пользу последней — она обеспечивает отрисовку картинки в реальном времени уже сейчас и может дебютировать для широкой аудитории в этом году.