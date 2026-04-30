Бум ИИ оставил стройки жилых домов без электриков — в дата-центрах платят больше

Бум вокруг центров обработки данных (ЦОД) для ИИ существенно усугубил нехватку жилья в штате Техас. Ввод жилых домов в эксплуатацию затягивается минимум на два месяца, потому что операторы ЦОД переманивают работников, в частности, электриков, необходимых для электромонтажа и прокладки проводки. Электрики выбирают центры обработки данных не из-за своей любви к ИИ — просто эти работы оплачиваются лучше.

Источник изображения: unsplash.com

Жители Техаса столкнулись с задержкой сроков строительства своих домов после начала работ над масштабным ЦОД по программе Stargate AI. Этот проект площадью 372 тыс. квадратных метров, поддерживаемый OpenAI, Crusoe и Oracle, является частью волны подобных объектов, распространяющихся по всему Техасу, где уже работает более 300 ЦОД, и ещё около 100 находятся в стадии строительства.

Представители строительных компаний рассказали, что, что могут позволить себе платить рабочим около $20 в час. За аналогичную работу в дата-центрах предлагают до $35 в час, плюс сверхурочные и суточные. Нетрудно угадать выбор работников учитывая, что электромонтажные работы могут составлять от 45 % до 70 % всего строительного бюджета дата-центра. Строители жилья просто не могут конкурировать с ЦОД по рентабельности.

С 2020 года население Техаса увеличилось более чем на 2,6 миллиона человек, что создало высокий спрос на новое жилье. В то же время, рабочая сила электриков стареет. Ежегодно по всей стране около 20 000 электриков покидают профессию, и каждый третий из них находится в возрасте от 50 до 70 лет. В Техасе работает около 71 000 электриков, но новым работникам требуется многолетнее обучение и практический опыт, прежде чем они смогут получить лицензию.

Власти штата пытаются смягчить ситуацию, ослабляя правила переоформления лицензий. С ноября Техас упростил процедуру переоформления лицензий для электриков из Айовы, Алабамы и Арканзаса, а программы обучения расширяются. Но эти шаги вряд ли облегчат жизнь строителям жилых домов, которым нужно было сдать объекты «ещё вчера».

Создавшаяся ситуация добавляет ещё один пункт к растущему списку претензий к ЦОД для ИИ. Местные сообщества выражают свою растущую озабоченность удорожанием электроэнергии, нарушением экологических норм и отсутствием перспектив для долгосрочного трудоустройства в ЦОД после их запуска.

цод, дата-центры, строительство, проблемы
