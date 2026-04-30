Samsung предупредила, что дефицит оперативной памяти может ещё больше усугубиться в 2027 году

Компания Samsung уверена, что серьёзный дефицит памяти, вызванный спросом со стороны центров обработки данных, занимающихся искусственным интеллектом, не только сохранится в следующем году, но, вероятно, усугубится. Об этом сегодня заявил на телеконференции представитель компании.

Похоже, что потребители не скоро дождутся снижения дефицита оперативной памяти и цен на неё. «Наше предложение значительно отстаёт от спроса клиентов. Исходя только из текущего спроса на 2027 год, разрыв между предложением и спросом в 2027 году увеличится ещё больше, чем в 2026 году», — заявил руководитель подразделения по производству микросхем памяти Samsung Ким Чжэджун (Kim Jaejune).

Этот прогноз Samsung последовал за сообщениями, появившимися ранее в этом месяце, о том, что крупнейшие мировые производители оперативной памяти, возможно, не смогут удовлетворить спрос до 2030 года. Дефицит чипов Samsung может ещё больше усугубиться, если компания не сможет достичь соглашения со своим профсоюзом, который планирует 18-дневную забастовку, начинающуюся 21 мая.

Теги: озу, дефицит, рост цен, samsung, модули памяти
