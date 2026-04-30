Сегодня 30 апреля 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Noctua объяснила, почему чёрные вентиляторы выходят позже стандартных бежево-коричневых

Компания Noctua объяснила, почему её вентиляторы серии chromax.black часто появляются в продаже на несколько месяцев позже стандартных версий бежевого и коричневого цветов. По словам производителя, чёрные версии — это не просто перекрашенные модели, для их изготовления методом литья под давлением требуется отдельная подготовка и проверка производственной оснастки.

Источник изображений: Noctua

Компания объяснила процесс задержки выпуска стандартных и чёрных вентиляторов на примере высококачественных моделей с крыльчатками Sterrox LCP, к которым относятся NF-A12x25, NF-A12x25 G2 и NF-A14x25 G2. В этих вентиляторах используется узкий зазор между лопастями и рамкой — 0,5 мм для моделей диаметром 120 мм и 0,7 мм для моделей диаметром 140 мм. По словам Noctua, такие допуски близки к практическому пределу для литья под давлением. Даже небольшие изменения в свойствах материала могут повлиять на размеры и стабильность лопастей. Это становится проблемой, когда зазор между крыльчаткой и рамкой измеряется десятыми долями миллиметра.

Noctua объясняет, что чёрные пигменты ведут себя иначе, чем бежевые и коричневые, используемые в стандартных вентиляторах. При производстве чёрных моделей обычно применяется технический углерод. Его более мелкие частицы и большая площадь поверхности могут влиять на вязкость расплава, поглощение тепла и кристаллизацию при литье. Поэтому Noctua не изготавливает оснастку для чёрных версий одновременно со стандартными моделями. Сначала компания оптимизирует массовое производство бежевых и коричневых вентиляторов, а затем использует полученные результаты для настройки оснастки и процесса литья чёрных версий.

Тест на стабильность

Процесс проверки занимает больше времени. Noctua отмечает, что чёрные версии вентиляторов должны пройти те же длительные испытания при высоких температурах, что и стандартные модели. Только на это уходит около шести месяцев. Если потребуется дополнительная настройка оснастки или повторная проверка, задержка может составить до 12 месяцев.

По словам Noctua, вентилятор NF-A12x25 G2 chromax.black скоро поступит в продажу. Это произойдёт примерно через 10 месяцев после выхода стандартной версии.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: noctua, вентиляторы, производство, испытания
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
