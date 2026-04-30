Руководство Google подтвердило готовность интегрировать рекламные объявления в приложение Gemini, отказавшись от прежней политики полного их отсутствия. Решение продиктовано стремлением компании масштабировать продукт и монетизировать растущую аудиторию пользователей Gemini.

По сообщению Android Authority со ссылкой на Business Insider, в ходе конференции по итогам первого квартала 2026 года главный коммерческий директор Google Филипп Шиндлер (Philipp Schindler) подтвердил готовность компании разместить рекламу в приложении Gemini. Он уточнил, что если рекламный формат покажет свою эффективность в ИИ-режиме поиска Google (AI Mode Search), он будет применён и в Gemini. Ранее корпорация не торопилась с внедрением рекламы, но теперь её позиция изменилась.

Шиндлер обосновал изменение планов тем, что грамотно встроенная реклама предоставляет пользователям полезную коммерческую информацию и помогает развивать продукты для миллиардов людей. Это заявление согласуется с декабрьским сообщением издания Adweek, которое ещё раньше сообщало о планах Google разместить рекламные объявления в Gemini в течение 2026 года. Таким образом, ожидаемые изменения стали логичным шагом в стратегии монетизации ИИ-сервисов компании. Ранее мы также сообщали о том, что Google не исключает появление рекламы в Gemini.

Несмотря на наличие платных подписок, общее число которых достигло 350 миллионов человек, дохода от них может быть недостаточно для поддержания полностью бесплатного режима работы чат-бота. Ситуация также усугубляется действиями конкурентов. В частности, компания OpenAI уже начала показ рекламы пользователям бесплатной версии ChatGPT. Google, вероятно, последует этому тренду, чтобы сохранить экономическую устойчивость своего флагманского ИИ-продукта на фоне растущих затрат на инфраструктуру.