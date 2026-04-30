Сегодня 30 апреля 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Искусственный интеллект, машинное обучен... Google готова показывать рекламу в Gemin...
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Google готова показывать рекламу в Gemini — OpenAI уже делает это в ChatGPT

Руководство Google подтвердило готовность интегрировать рекламные объявления в приложение Gemini, отказавшись от прежней политики полного их отсутствия. Решение продиктовано стремлением компании масштабировать продукт и монетизировать растущую аудиторию пользователей Gemini.

androidauthority.com

androidauthority.com

По сообщению Android Authority со ссылкой на Business Insider, в ходе конференции по итогам первого квартала 2026 года главный коммерческий директор Google Филипп Шиндлер (Philipp Schindler) подтвердил готовность компании разместить рекламу в приложении Gemini. Он уточнил, что если рекламный формат покажет свою эффективность в ИИ-режиме поиска Google (AI Mode Search), он будет применён и в Gemini. Ранее корпорация не торопилась с внедрением рекламы, но теперь её позиция изменилась.

Шиндлер обосновал изменение планов тем, что грамотно встроенная реклама предоставляет пользователям полезную коммерческую информацию и помогает развивать продукты для миллиардов людей. Это заявление согласуется с декабрьским сообщением издания Adweek, которое ещё раньше сообщало о планах Google разместить рекламные объявления в Gemini в течение 2026 года. Таким образом, ожидаемые изменения стали логичным шагом в стратегии монетизации ИИ-сервисов компании. Ранее мы также сообщали о том, что Google не исключает появление рекламы в Gemini.

Несмотря на наличие платных подписок, общее число которых достигло 350 миллионов человек, дохода от них может быть недостаточно для поддержания полностью бесплатного режима работы чат-бота. Ситуация также усугубляется действиями конкурентов. В частности, компания OpenAI уже начала показ рекламы пользователям бесплатной версии ChatGPT. Google, вероятно, последует этому тренду, чтобы сохранить экономическую устойчивость своего флагманского ИИ-продукта на фоне растущих затрат на инфраструктуру.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: google gemini, ии-бот
google gemini, ии-бот
← В прошлое В будущее →

Входит в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Google готова показывать рекламу в Gemini — OpenAI уже делает это в ChatGPT 2 ч.
