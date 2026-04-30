Материнские платы Gigabyte тоже получили поддержку «половинчатой» памяти HUDIMM

Компания Gigabyte выпустила обновления BIOS для своих материнских плат Intel 800-й, 700-й и 600-й серий, добавив поддержку памяти HUDIMM. Компания называет этот стандарт One Sub-channel DDR5. В модулях HUDIMM используется один 32-битный подканал DDR5 вместо двух 32-битных подканалов, как в стандартных модулях UDIMM DDR5. Это позволяет производителям использовать меньше микросхем DRAM в каждом модуле. В качестве компромисса приходится жертвовать ёмкостью и пропускной способностью каждого модуля.

По словам Gigabyte, новая версия BIOS обеспечивает автоматическое обнаружение и инициализацию модулей HUDIMM. Пользователям не нужно менять какие-либо дополнительные настройки после обновления BIOS. Обновление распространяется на материнские платы серий Intel 800, 700 и 600. Это означает, что оно совместимо даже с процессорами Alder Lake.

Компания также подтверждает поддержку смешанных конфигураций. Например, пользователи могут установить модуль HUDIMM объёмом 8 Гбайт в пару со стандартным модулем UDIMM объёмом 16 Гбайт, чтобы получить конфигурацию на 24 Гбайт ОЗУ. По словам компании, в такой конфигурации можно использовать три подканала DDR5.

Ранее о поддержке памяти HUDIMM на своих материнских платах Intel 800-й, 700-й и 600-й серий объявила ASRock, которая вместе с TeamGroup и разработала этот стандарт. Компания Asus также начала внедрять бета-версию BIOS с поддержкой HUDIMM на материнских платах Intel Z890, B860, Q870 и H810. Затем об аналогичной поддержке некоторыми платами заявила MSI. Таким образом, все ключевые производители материнских плат теперь поддерживают память HUDIMM на указанных платформах Intel. В условиях высоких цен на полноценные модули памяти DDR5 UDIMM это решение выглядит весьма своевременным, даже несмотря на компромиссы, на которые придётся пойти в вопросе производительности.