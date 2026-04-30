Сегодня 01 мая 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Материнские платы Gigabyte тоже получили поддержку «половинчатой» памяти HUDIMM

Компания Gigabyte выпустила обновления BIOS для своих материнских плат Intel 800-й, 700-й и 600-й серий, добавив поддержку памяти HUDIMM. Компания называет этот стандарт One Sub-channel DDR5. В модулях HUDIMM используется один 32-битный подканал DDR5 вместо двух 32-битных подканалов, как в стандартных модулях UDIMM DDR5. Это позволяет производителям использовать меньше микросхем DRAM в каждом модуле. В качестве компромисса приходится жертвовать ёмкостью и пропускной способностью каждого модуля.

Источник изображения: VideoCardz

По словам Gigabyte, новая версия BIOS обеспечивает автоматическое обнаружение и инициализацию модулей HUDIMM. Пользователям не нужно менять какие-либо дополнительные настройки после обновления BIOS. Обновление распространяется на материнские платы серий Intel 800, 700 и 600. Это означает, что оно совместимо даже с процессорами Alder Lake.

Компания также подтверждает поддержку смешанных конфигураций. Например, пользователи могут установить модуль HUDIMM объёмом 8 Гбайт в пару со стандартным модулем UDIMM объёмом 16 Гбайт, чтобы получить конфигурацию на 24 Гбайт ОЗУ. По словам компании, в такой конфигурации можно использовать три подканала DDR5.

Ранее о поддержке памяти HUDIMM на своих материнских платах Intel 800-й, 700-й и 600-й серий объявила ASRock, которая вместе с TeamGroup и разработала этот стандарт. Компания Asus также начала внедрять бета-версию BIOS с поддержкой HUDIMM на материнских платах Intel Z890, B860, Q870 и H810. Затем об аналогичной поддержке некоторыми платами заявила MSI. Таким образом, все ключевые производители материнских плат теперь поддерживают память HUDIMM на указанных платформах Intel. В условиях высоких цен на полноценные модули памяти DDR5 UDIMM это решение выглядит весьма своевременным, даже несмотря на компромиссы, на которые придётся пойти в вопросе производительности.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
DDR4 подешевела на спотовом рынке, но покупают её всё равно неохотно
Можно ли экономить на DDR5 для Ryzen? Сравниваем дешёвую память с дорогой
Asus подтвердила, что её платы способны работать с половинчатыми DDR5 HUDIMM
ASRock вместе с TeamGroup придумали новый тип модулей памяти DDR5 — HUDIMM для дешёвых ПК
Samsung предупредила, что дефицит оперативной памяти может ещё больше усугубиться в 2027 году
ИИ-бум кормит: прибыль Samsung от полупроводников взлетела в 54 раза
Теги: hudimm, ddr5, gigabyte
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
YouTube открыл фоновое воспроизведение на Android и iOS бесплатным пользователям по всему миру, но с ограничениями
«Сделано в Германии»: Volla представила защищённый смартфон Phone Plinius со съёмной батареей и парой ОС на выбор
Московский суд оштрафовал владельца GTA, Red Dead Redemption и Borderlands на два миллиона рублей за отказ локализовать данные россиян
В России ввели в эксплуатацию самый мощный энергоблок АЭС — на 1253 МВт
Epic Games Store устроил раздачу Hogwarts Legacy в честь 25-летия кинофраншизы «Гарри Поттер» — россиян оставили без подарка
Microsoft показала ИИ-агента для работы с юридическими документами в Word 2 ч.
Microsoft разрешила удалять любые предустановленные приложения в Windows 11 2 ч.
Инструмент анализа данных на Python на полдня стал вредоносным — он крал ключи и токены 3 ч.
Оригинальную The Outer Worlds снимут с продажи ради проблемного ремастера, но есть и хорошая новость 4 ч.
Google Gemini научился по простым запросам генерировать файлы Word, Excel и других форматов 5 ч.
ICANN впервые с 2012 года открыла приём заявок на новые домены первого уровня 5 ч.
«Режим Xbox» начал развёртываться на ПК с Windows 11 5 ч.
Warhammer 40,000: Space Marine 2 стала таким хитом, что поддержку игры продлили на третий год 5 ч.
Марк Цукерберг объяснил очередные сокращения ростом затрат на ИИ, и не исключил дальнейших увольнений 6 ч.
В cPanel нашли дыру, позволяющую войти в админку миллионов сайтов без пароля 6 ч.
Intel раскрыла техпроцесс 18A-P: быстрее, экономичнее и с улучшенным теплоотводом 51 мин.
Blue Origin намерена потеснить SpaceX — в планах запускать по 100 тяжёлых ракет New Glenn в год 2 ч.
Процессоры Hygon C86-4G, китайские наследники AMD Zen1, получили поддержку AVX-512, DDR5 и PCIe 5.0 3 ч.
HPE представила серверы ProLiant Compute EL220/EL240 Gen12 для ИИ-задач на периферии 4 ч.
К моменту затопления МКС Китай вдвое увеличит свою космическую станцию «Тяньгун» 4 ч.
Представлен флагманский планшет OnePlus Pad 4 — со Snapdragon 8 Elite Gen 5 и урезанной оперативной памятью 4 ч.
Учёные обнаружили квантовый эффект, который потенциально сможет питать микросхемы прямо из воздуха 5 ч.
Полиция Калифорнии начнёт выписывать штрафы беспилотным автомобилям 5 ч.
Глобальные поставки смартфонов выросли на 1 % в первом квартале 2026 года 6 ч.
Учёные нашли перспективные материалы для электроники и батарей, просто прерывая известные процессы 6 ч.