Герои нашего времени: долгожданная Heroes of Might & Magic: Olden Era стартовала в раннем доступе Steam с «очень положительными» отзывами

Вышедшая накануне в раннем доступе тактическая стратегия Heroes of Might & Magic: Olden Era от издателя Hooded Horse и разработчиков из кипрской студии с российскими корнями Unfrozen пришлась по душе пользователям Steam.

Источник изображений: Hooded Horse

Источник изображений: Hooded Horse

За неполные сутки с запуска раннего доступа Heroes of Might & Magic: Olden Era в Steam получила более 2 тыс. (2,2 тыс. с учётом покупок вне Steam) «очень положительных» отзывов — рейтинг игры в магазине Valve достиг 92 %.

Покупатели хвалят увлекательный тактический геймплей с уважением к предыдущим частям, дух тех самых «Героев», обилие контента на старте и демократичную цену, а сетуют на недостатки ИИ, баланс и баги.

На запуске раннего доступа Heroes of Might & Magic: Olden Era привлекла в Steam более 41,4 тыс. одновременных игроков. Это стало новым рекордом франшизы на площадке — прошлым ориентиром была Might & Magic: Heroes VI с 9 тыс.

События Heroes of Might & Magic: Olden Era развернутся на загадочном континенте Джадам. Пока его защитники воюют друг с другом, фракцию Улей подчинил своей воле демон из Инферно, стремящийся завоевать весь мир.

В раннем доступе Olden Era стартовала с первым актом нелинейной сюжетной кампании, шестью фракциями, тремя режимами («Классический», «Одиночный герой», «Арена»), мультиплеером, редактором карт и поддержкой русского языка.

Heroes of Might & Magic: Olden Era вышла 30 апреля в раннем доступе Steam, Microsoft Store и Game Pass (Ultimate, PC). Проект стал первой флагманской игрой франшизы со времён Might & Magic: Heroes VII образца 2015 года.

Теги: heroes of might & magic: olden era, unfrozen, hooded horse, стратегия, тактика
heroes of might & magic: olden era, unfrozen, hooded horse, стратегия, тактика
