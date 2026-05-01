Российская ракета «Союз-5» с мощнейшим в мире жидкостным двигателем совершила первый успешный полёт

30 апреля 2026 года в 21:00 мск с 45-й площадки космодрома «Байконур» (бывшая площадка «Зенита») состоялся первый испытательный пуск новой среднетяжёлой ракеты-носителя «Союз-5», о чём сообщил «Роскосмос». Первая и вторая ступени отработали штатно, габаритно-массовый макет был выведен на суборбитальную траекторию и упал в заданном районе Тихого океана. В полёт ракету вывел самый мощный в мире жидкостный двигатель РД-171МВ.

Ракета-носитель «Союз-5» (также известная как «Иртыш») представляет собой двухступенчатую ракету, разработанную Ракетно-космическим центром «Прогресс» (Самара) в рамках проекта «Байтерек» совместно с Казахстаном. Она призвана заменить ракету «Зенит» и существенно превзойти по грузоподъёмности «Союз-2». Первая ступень оснащается самым мощным в мире жидкостным ракетным двигателем РД-171МВ (тяга в вакууме около 806 тс), разработанным НПО «Энергомаш». Вторая ступень использует двигатели РД-0124МС.

Ракета работает на экологически чистой топливной паре: жидкий кислород (окислитель) и нафтил (горючее). Основные технические характеристики: длина около 61,87–65,2 м (в зависимости от обтекателя), диаметр блоков — 4,1 м, стартовая масса — примерно 530–535 т. Она способна выводить на низкую околоземную орбиту (НОО) до 17–18 т полезной нагрузки — примерно вдвое больше, чем «Союз-2».

Ключевыми преимуществами РН «Союз-5» являются снижение удельной стоимости выведения полезной нагрузки (примерно на 40 % по сравнению с предшественниками), высокая точность выведения и использование экологически чистых компонентов топлива, что уменьшает воздействие на окружающую среду. Ракета проектировалась с учётом максимальной преемственности технологий и импортозамещения. Она станет базой для дальнейшего развития семейства, включая возможные варианты с разгонными блоками для более высоких орбит.

Работы над проектом начались в середине 2010-х годов после закрытия предыдущих инициатив («Русь-М», «Феникс»). Активная фаза разработки пришлась на 2016–2021 годы, с акцентом на создание наземной инфраструктуры на «Байконуре». Планировалось, что первый пуск пройдёт в конце 2025 года, однако из-за технической подготовки и испытаний он был перенесён на весну 2026-го. Успешный дебютный старт 30 апреля 2026 года открыл этап лётных испытаний. Следующие пуски ожидаются в 2026–2027 годах, а полноценная эксплуатация с полезной нагрузкой — с 2028 года. «Союз-5» укрепит независимость российской космонавтики и заложит основу для новых пилотируемых и автоматических миссий.