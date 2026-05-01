Глобальные поставки смартфонов выросли на 1 % в первом квартале 2026 года

Аналитическая компания Omdia сообщила, что за первые три месяца глобальные поставки смартфонов увеличились на 1 % год к году, несмотря на продолжающийся кризис с чипами памяти. Объём поставок за отчётный период составил 298,5 млн устройств. Положительная динамика обусловлена упреждающим подходом вендоров, которые наращивали запасы устройств в ожидании роста стоимости компонентов.

Источник изображения: NSYS Group / unsplash.com

Samsung вернула себе звание крупнейшего производителя смартфонов благодаря тому, что компания сумела отгрузить 65,4 млн устройств, что на 8 % больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Высоким спросом пользуются модели серии Galaxy S26, а недавно выпущенные Galaxy A37 и Galaxy A57 также сыграли важную роль в том, чтобы обеспечить Samsung долю в 22 % на глобальном рынке смартфонов.

Источник изображения: Omdia

На второй строчке рейтинга расположилась Apple с долей примерно 20 % (60,4 млн смартфонов). По сравнению с первым кварталом прошлого года американская компания увеличила поставки на 10 %. Этому способствовал высокий интерес потребителей к смартфонам iPhone 17, а также спрос выше ожиданий на модель iPhone 17e в Европе и Японии. Флагманские iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max также продавались лучше предшественников, показав рост спроса в Китае на 42 %.

Замыкает тройку лидеров Xiaomi, которой также принадлежат бренды Redmi и Poco. За отчётный период китайская компания поставила 33,8 млн смартфонов и заняла 11 % глобального рынка. Несмотря на это, Xiaomi показала самое большое падение год к году в первой пятёрке вендоров, поскольку поставки сократились на 19 %.

Источник изображения: Omdia

Четвертое место заняла Oppo, которой принадлежат бренды OnePlus и Realme. Суммарно вендор поставил 30,7 млн устройств и занял 10 % рынка. Замыкает первую пятёрку Vivo с долей 7 % (21,3 млн смартфонов).

Omdia прогнозирует неспокойные времена с периодами коррекции после наращивания поставок со стороны вендоров. Повышенные запасы в каналах сбыта и в целом слабый потребительский интерес будут ключевыми факторами, формирующими глобальный рынок смартфонов во второй половине 2026 года.

Теги: samsung, смартфоны, поставки
