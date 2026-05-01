Сегодня 01 мая 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости финансовые новости и аналитика Власти запретили ввозить в Россию термин...
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Власти запретили ввозить в Россию терминалы Starlink и других иностранных провайдеров спутникового интернета

Правительство России временно запретило ввоз в страну иностранных спутниковых терминалов, включая устройства двойного назначения. Согласно постановлению, ограничения введены на шесть месяцев и касаются любой аппаратуры, способной принимать и передавать сигналы от зарубежных космических аппаратов связи, если на её использование нет разрешения Государственной комиссии по радиочастотам. Это сделано под эгидой обеспечения национальной безопасности.

Источник изображения: ИИ-генерация ChatGPT/3DNews

Источник изображения: ИИ-генерация ChatGPT/3DNews

Это решение укладывается в канву политики российского руководства по ограничению бесконтрольного распространения спутниковых систем, таких как Starlink. Хотя в постановлении нет прямого упоминания конкретных сетей, оно стало логичным продолжением неоднократных заявлений официальных лиц. В частности, глава МИД Сергей Лавров подчёркивал, что операторы низкоорбитальных систем обязаны уважать суверенитет и национальные законы стран, на территории которых они работают, а для закрепления этой позиции Россия в конце 2025 года даже инициировала специальное обсуждение вопроса на площадке Совета Безопасности ООН.

По сути, полугодовой запрет решает две задачи: с одной стороны, государство стремится перекрыть каналы неконтролируемого ввоза оборудования, которое может использоваться в обход национальных систем связи; с другой — это рычаг давления на глобальных операторов: им дают понять, что работа в России или вблизи её границ должна вестись по чётко установленным правилам и с официального разрешения, а не по усмотрению владельца спутниковой группировки.

Следить за исполнением запрета поручено Федеральной таможенной службе и ФСБ. Своего «старлинка» у России пока нет. Первый шаг в построении собственной сети спутникового интернета был сделан в марте текущего года, когда российская аэрокосмическая компания «Бюро 1440» успешно осуществила первый пакетный запуск 16 спутников связи низкоорбитальной группировки «Рассвет».

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: спутниковый интернет, таможня, запрет, россия
спутниковый интернет, таможня, запрет, россия
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
