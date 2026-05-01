«Режим Xbox» начал развёртываться на ПК с Windows 11

Microsoft расширила присутствие «режима Xbox» на компьютерах под управлением Windows 11 для широкой аудитории. В ряде стран эта функция появилась на ноутбуках, настольных компьютерах и планшетах; первоначально она заработала на портативных консолях с Windows.

Ранее функция носила название Xbox Full Screen Experience, её можно было протестировать на портативных устройствах, а затем и на обычных ПК. Сейчас функцию переименовали в «Режим Xbox», и её присутствие теперь активно расширяется. При запуске режима Xbox стандартный рабочий стол заменяется полноэкранным консольным интерфейсом. Он оптимизирован для управления с помощью геймпада и позволяет быстро открывать недавние игры, просматривать собственную игровую библиотеку и ассортимент в Xbox Game Pass. В библиотеке также значатся наименования, установленные из ведущих магазинов игр для ПК.

Это не замена Windows. По мере необходимости можно переключаться между режимом Xbox и привычным рабочим столом, сохраняя доступ к обычной среде ПК, но имея возможность воспользоваться интерфейсом в стиле консолей, если есть желание поиграть. Обновление будет развёртываться постепенно. В некоторых странах пользователи Windows 11 могут загрузить его уже сегодня, остальные получат эту возможность в ближайшие недели. Проверить доступность обновления можно в настройках компьютера, открыв «Центр обновления Windows».

Теги: microsoft, windows, xbox
