Оригинальную The Outer Worlds снимут с продажи ради проблемного ремастера, но есть и хорошая новость

Разочаровавшая фанатов улучшенная версия сатирической ролевой игры The Outer Worlds от разработчиков из принадлежащей Microsoft студии Obsidian Entertainment скоро станет единственной.

Источник изображений: Obsidian Entertainment

Напомним, The Outer Worlds: Spacer's Choice Edition (именно так называется ремастер) страдала от серьёзных проблем с производительностью, из-за которых на релизе в марте 2023 года заслужила «очень отрицательные» отзывы от пользователей Steam.

Благодаря вышедшим с тех пор патчам обзоры The Outer Worlds: Spacer's Choice Edition стали «в основном положительными» (рейтинг 75 %), однако, как выяснилось, Obsidian ещё не закончила улучшать игру.

Вышедший накануне патч 2.5.7.0 исправил ряд багов и улучшил производительность, а следующий (ожидается в конце мая) принесёт ещё больше технических и геймплейных улучшений, новое освещение и механику гранат.

Кроме того, 27 мая оригинальная The Outer Worlds в Steam, GOG и Epic Games Store будет снята с продажи — Spacer's Choice Edition останется единственной доступной. Версий для PS4, Xbox One и Nintendo Switch это не касается.

Какие ещё изменения произойдут:

  • владельцам стандартного издания The Outer Worlds бесплатно раздадут Spacer's Choice Edition (актуально для всех целевых платформ ремастера) — при условии, что игра была куплена до 27 мая;
  • оригинальная игра из библиотек покупателей не пропадёт;
  • с 27 мая стоимость The Outer Worlds: Spacer's Choice Edition снизят до $40;
  • с 27 мая владельцам The Outer Worlds и обоих дополнений на PS4 и Xbox One больше не нужно будет доплачивать за апгрейд до Spacer's Choice Edition;
  • с 27 мая стоимость базового издания The Outer Worlds и DLC на PS4 и Xbox One снизят до $25 и $15 соответственно.

The Outer Worlds вышла в октябре 2019 года на PC (EGS, Microsoft Store), PS4 и Xbox One, а впоследствии добралась до Nintendo Switch и Steam. Игра получила аддоны Peril on Gorgon и Murder on Eridanos. Оба входят в состав Spacer's Choice Edition.

Теги: the outer worlds, obsidian entertainment, ролевая игра
