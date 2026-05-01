Сегодня 01 мая 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости планшетные компьютеры и смартбуки Представлен флагманский планшет OnePlus ...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Представлен флагманский планшет OnePlus Pad 4 — со Snapdragon 8 Elite Gen 5 и урезанной оперативной памятью

Несмотря на грядущее слияние с Realme, бренд OnePlus продолжает следовать своему плану по выпуску продукции — очередным устройством стал передовой планшетный компьютер OnePlus Pad 4 на актуальном флагманском процессоре.

Источник изображений: oneplus.in

Источник изображений: oneplus.in

OnePlus Pad 4 появился в индийском разделе интернет-магазина бренда, и устройство явно заслуживает внимания. Оно работает на производительном чипе Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, в паре с которым установлены 8 или 12 Гбайт оперативной памяти, а также встроенный накопитель объёмом соответственно 256 или 512 Гбайт. Примечательно, что от версии с 16 Гбайт ОЗУ производитель отказался — в прошлом году такая версия была, а вот варианта на 8 Гбайт не было.

Ёмкость аккумулятора OnePlus Pad 4 выросла с 12 140 до 13 380 мА·ч; дисплей сохранил диагональ в 13,2 дюйма, рамки вокруг него стали намного тоньше, яркость изображения повысилась. Осталась поддержка стилуса OnePlus Stylo; есть возможность подключить клавиатуру-чехол, для которой на корпусе планшета предусмотрены контакты. Толщина по сравнению с прошлогодней моделью уменьшилась с 5,97 до 5,94 мм.

Полный комплект OnePlus Pad 4 в Индии оценили в 59 999 рупий ($632) — модель OnePlus Pad 3 стоит 49 999 рупий ($527). О выходе планшетного компьютера в других странах информации пока нет.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: oneplus, планшет, индия
oneplus, планшет, индия
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Контакты Поиск Реклама О сайте
