Несмотря на грядущее слияние с Realme, бренд OnePlus продолжает следовать своему плану по выпуску продукции — очередным устройством стал передовой планшетный компьютер OnePlus Pad 4 на актуальном флагманском процессоре.

OnePlus Pad 4 появился в индийском разделе интернет-магазина бренда, и устройство явно заслуживает внимания. Оно работает на производительном чипе Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, в паре с которым установлены 8 или 12 Гбайт оперативной памяти, а также встроенный накопитель объёмом соответственно 256 или 512 Гбайт. Примечательно, что от версии с 16 Гбайт ОЗУ производитель отказался — в прошлом году такая версия была, а вот варианта на 8 Гбайт не было.

Ёмкость аккумулятора OnePlus Pad 4 выросла с 12 140 до 13 380 мА·ч; дисплей сохранил диагональ в 13,2 дюйма, рамки вокруг него стали намного тоньше, яркость изображения повысилась. Осталась поддержка стилуса OnePlus Stylo; есть возможность подключить клавиатуру-чехол, для которой на корпусе планшета предусмотрены контакты. Толщина по сравнению с прошлогодней моделью уменьшилась с 5,97 до 5,94 мм.

Полный комплект OnePlus Pad 4 в Индии оценили в 59 999 рупий ($632) — модель OnePlus Pad 3 стоит 49 999 рупий ($527). О выходе планшетного компьютера в других странах информации пока нет.