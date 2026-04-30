OnePlus сливается с Realme внутри Oppo — китайские источники говорят об этом, как о свершившемся факте

Уже длительное время ходят слухи о возможной ликвидации бренда OnePlus. Руководство компании неоднократно их опровергало, несмотря на ряд громких увольнений и сворачивание глобальных операций. Выясняется, что хотя бренд не ликвидируется, его ожидают изменения, которые затрагивают и другой суббренд Oppo — Realme.

Согласно публикации известного инсайдера Digital Chat Station в соцсети Weibo, было принято решение о слиянии OnePlus и Realme с объединением их глобальных и внутренних операций в новый «центр разработки субпродукции». Вероятно, это означает, что обе компании будут совместно разрабатывать продукты, реализовывать стратегию и использовать общие ресурсы. Это также должно распространяться на разработку программного обеспечения, планы развития продуктов и сроки запуска устройств. При этом компании сохранят собственную идентичность.

Сообщается, что Ли Цзе (Li Jie), президент OnePlus China, назначен руководителем этого центра и будет подчиняться Питу Лау (Pete Lau), основателю OnePlus. Ван Вэй (Wang Wei), бывший вице-президент Realme, стал заместителем генерального директора и будет подчиняться Ли Цзе.

Также, по данным инсайдера, маркетинговые и сервисные подразделения обеих компаний были объединены в новое подразделение. Его главой назначен Ли Бинчжун (Li Bingzhong), основатель и бывший генеральный директор Realme, а Сюй Ци (Xu Qi) будет отвечать за маркетинг и сервис OnePlus и Realme.

Отметим, что ни OnePlus, ни Realme пока не подтвердили информацию инсайдера.

Материалы по теме
Анонсирован игровой смартфон OnePlus Ace 6 Ultra с Dimensity 9500, батареей на 8600 мА·ч и геймпадом
Геймерский смартфон OnePlus Ace 6 Ultra с чипом MediaTek Dimensity 9500 и батареей на 8600 мА·ч представят 28 апреля
Представлены смарт-часы OnePlus Watch 4
Глава Qualcomm: рынок смартфонов достигнет дна уже в этом квартале, но потом вернётся к росту
Motorola оценила складной смартфон Razr Fold в $1899 — продажи стартуют 15 мая
Motorola представила недорогие смартфоны Moto G37, Moto G37 Power и Moto G47 — Dimensity 6300, батареи до 7000 мА·ч и цены от €249
Теги: oneplus, realme, oppo, бренд, смартфон
oneplus, realme, oppo, бренд, смартфон
Московский суд оштрафовал владельца GTA, Red Dead Redemption и Borderlands на два миллиона рублей за отказ локализовать данные россиян
Bambu Lab пригрозила судом разработчику, который бесплатно вернул 3D-принтерам отключённые функции
Motorola представила смартфоны-раскладушки Razr 70 и Razr 70 Ultra — изменений мало, но цены выше
OnePlus сливается с Realme внутри Oppo — китайские источники говорят об этом, как о свершившемся факте
Симулятор выживания в заброшенной сибирской деревне Midnight Watcher: Village получил атмосферный трейлер
Microsoft запустила тестирование универсального апскейлера Auto SR для Windows 11 — пока только на Xbox Ally X 49 мин.
Атмосферный трейлер раскрыл дату погружения Subnautica 2 в ранний доступ — ждать осталось недолго 2 ч.
Google готова показывать рекламу в Gemini — OpenAI уже делает это в ChatGPT 2 ч.
«Продолжаете удивлять, капитаны!»: пиратский хит Windrose достиг новой вершины продаж и получил патч с техническими улучшениями 4 ч.
Обновлённые Microsoft PowerToys научились управлять мониторами и улучшили работу с окнами 4 ч.
OpenAI объяснила борьбу с гремлинами в ответах ИИ — и позволила снять ограничения 4 ч.
Работник Warner Bros. Games проговорился, что следующей игрой создателей Mortal Kombat станет Injustice 3 4 ч.
«DLSS 5 у нас дома»: Roblox готовит Reality — фотореалистичную игровую платформу с ИИ-рендерингом 4 ч.
Провайдер Cloudflare назвал мессенджер Max шпионским и вредоносным — разработчики ответили 7 ч.
VK Tech предложила бизнесу платформу VK AI Space для создания и запуска ИИ-агентов 7 ч.
Продажи AWS растут благодаря ИИ, но не так быстро, как у конкурентов 36 мин.
ИИ-ассистент Gemini появится в миллионах автомобилей с поддержкой сервисов Google 54 мин.
Noctua объяснила, почему чёрные вентиляторы выходят позже стандартных бежево-коричневых 2 ч.
Бум ИИ сделал микросхемы памяти одним из самых прибыльных продуктов в мире 3 ч.
Запуск телескопа NASA «Роман» не свернёт работу «Хаббла» — её продолжат, а то и расширят 3 ч.
Samsung предупредила, что дефицит оперативной памяти может ещё больше усугубиться в 2027 году 3 ч.
Представлены ретрофутуристические портативные консоли, вдохновлённые легендарными Commodore 64 и ZX Spectrum 4 ч.
Reliance потратит $17 млрд на крупнейший в Индии кластер ЦОД мощностью 1,5 ГВт 4 ч.
Бум ИИ оставил стройки жилых домов без электриков — в дата-центрах платят больше 4 ч.
Учёные близки к разгадке тайны «маленьких красных точек» в глубинах Вселенной — «Уэбб» засёк у одной из них признаки чёрной дыры 5 ч.