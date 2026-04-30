OnePlus сливается с Realme внутри Oppo — китайские источники говорят об этом, как о свершившемся факте

Уже длительное время ходят слухи о возможной ликвидации бренда OnePlus. Руководство компании неоднократно их опровергало, несмотря на ряд громких увольнений и сворачивание глобальных операций. Выясняется, что хотя бренд не ликвидируется, его ожидают изменения, которые затрагивают и другой суббренд Oppo — Realme.

Согласно публикации известного инсайдера Digital Chat Station в соцсети Weibo, было принято решение о слиянии OnePlus и Realme с объединением их глобальных и внутренних операций в новый «центр разработки субпродукции». Вероятно, это означает, что обе компании будут совместно разрабатывать продукты, реализовывать стратегию и использовать общие ресурсы. Это также должно распространяться на разработку программного обеспечения, планы развития продуктов и сроки запуска устройств. При этом компании сохранят собственную идентичность.

Сообщается, что Ли Цзе (Li Jie), президент OnePlus China, назначен руководителем этого центра и будет подчиняться Питу Лау (Pete Lau), основателю OnePlus. Ван Вэй (Wang Wei), бывший вице-президент Realme, стал заместителем генерального директора и будет подчиняться Ли Цзе.

Также, по данным инсайдера, маркетинговые и сервисные подразделения обеих компаний были объединены в новое подразделение. Его главой назначен Ли Бинчжун (Li Bingzhong), основатель и бывший генеральный директор Realme, а Сюй Ци (Xu Qi) будет отвечать за маркетинг и сервис OnePlus и Realme.

Отметим, что ни OnePlus, ни Realme пока не подтвердили информацию инсайдера.