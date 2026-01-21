Сегодня 21 января 2026
«Необоснованные утверждения»: OnePlus категорически опровергла слухи о закрытии

Компания OnePlus опровергла появившиеся в прессе сообщения о постепенном сворачивании деятельности бренда по всему миру на фоне системного краха. Руководство компании заявило, что её деятельность продолжается в обычном режиме.

В своём заявлении, опубликованном в соцсети Х, генеральный директор индийского подразделения компании Робин Лю (Robin Liu) отметил, что недавний отчёт ресурса Android Headlines, в котором предполагается закрытие компании, является «ложным» и «неподтвержденным».

Он добавил, что бизнес-операции компании продолжаются в обычном режиме, опровергая утверждения о том, что бренд постепенно расформировывается и его деятельность потихоньку сворачивается.

«Мы призываем все заинтересованные стороны проверять информацию из официальных источников, прежде чем делиться необоснованными утверждениями», — говорится в заявлении гендиректора.

Хотя OnePlus не стала комментировать сообщение ресурса о внутренней реструктуризации и стратегических изменениях, Лю своим заявлением дал ясно понять, что никаких планов по закрытию у OnePlus нет. Ранее филиал компании в Индии, OnePlus India, также сообщил ресурсу Android Authority, что её бизнес-операции будут продолжаться в обычном режиме.

И всё же ясности по поводу дальнейшей деятельности OnePlus в США на данный момент мало, отметил ресурс Android Authority. Необходимо дождаться официального комментария подразделения компания в Соединённых Штатах, который, возможно, прольёт свет на ситуацию.

Теги: oneplus, смартфон, бренд
