Blue Origin намерена потеснить SpaceX — в планах запускать по 100 тяжёлых ракет New Glenn в год

Открытая компанией Blue Origin вакансия на должность управляющего производством баков для второй ступени усиленной ракеты New Glenn пролила свет на ближайшие производственные планы этого разработчика тяжёлых многоразовых ракет. По всему выходит, что уже через три года Blue Origin намерена совершать ежегодно не менее 100 запусков, что создаст серьёзную конкуренцию компании SpaceX.

Согласно описанию вакансии, компании требуется специалист, который возглавит производство «самого сложного элемента ракеты» и обеспечит резкое увеличение темпов его выпуска. Речь идёт о производстве компонентов версии ракеты под названием Quattro или New Glenn 9 x 4 с четырьмя двигателями на верхней ступени (сегодня их два), которая необходима для лунных миссий Blue Origin в рамках программы NASA Artemis.

Опубликованные производственные цели компании поражают своим масштабом. Перед будущим руководителем ставится задача нарастить выпуск с нынешних 12 вторых ступеней в год до 60 ступеней ежегодно уже к третьему кварталу 2028 года. Конечная цель — к 2029 году выйти на производство 100 ступеней в год. Поскольку Blue Origin пока изучает возможность создания многоразовой второй ступени, но ещё не внедрила её, каждая новая ступень означает один запуск. Таким образом, планы на 2028 год подразумевают до 60 пусков ракеты New Glenn 9 x 4 в год, не считая полётов текущей версии New Glenn 7 x 2 для более простых миссий.

Если вспомнить данные по запускам New Glenn 7 x 2 в 2025 году, то из запланированных восьми пусков состоялись только два: в январе и ноябре. В принципе, для тяжёлой ракеты это уже неплохой показатель, особенно с учётом того, что её многоразовую первую ступень удалось посадить уже во время второго запуска. Также напомним, что во время недавнего третьего запуска ракеты вторая ступень не смогла выполнить задачу, и это привело к потере ценной полезной нагрузки. Всё это заставляет с сомнением отнестись к планам обеспечить 100 запусков в год до конца этого десятилетия.

Впрочем, полностью отбрасывать планы компании было бы опрометчиво. Blue Origin вкладывает огромные средства в наземную инфраструктуру во Флориде, включая новый производственный комплекс площадью 74 322 м2 под названием Project Horizon, где как раз и могут изготавливаться вторые ступени. Это подтверждает серьёзность намерений компании по переходу от экспериментальных полётов к массовому коммерческому использованию ракеты New Glenn.