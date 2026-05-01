Xiaomi готовит Smart Band 10 Pro с крупным дисплеем и керамическим корпусом

Фитнес-браслеты Xiaomi Band традиционно выступают доступной альтернативой более дорогой продукции премиум-брендов. В июне прошлого года китайский производитель выпустил последнее устройство в этой линейке — Smart Band 10, и слухов о грядущем Band 11 не было до сих пор. Как оказалось, Xiaomi собирается вскоре представить Band 10 Pro, и это имеет смысл: предыдущий Band 9 Pro дебютировал ещё в ноябре 2024 года.

Xiaomi Smart Band 10 Pro обретёт официальный статус до конца текущего месяца, сообщил авторитетный китайский инсайдер Digital Chat Station; устройство будет доступно в нескольких цветах и не только. Стандартная версия с металлическим корпусом будет предлагаться в чёрной, белой, серебристой, оранжевой и розовой расцветках. А вдобавок к ним компания предложит Smart Band 10 Pro в варианте Ceramic White с керамическим корпусом, как это было у базового Smart Band 10.

В керамическом корпусе Xiaomi Smart Band 10 Pro будет несколько тяжелее: если основная металлическая версия будет иметь массу менее 40 г, то вариант Ceramic White окажется тяжелее 50 г. Качество сборки устройства обещает быть «довольно хорошим», узнал инсайдер. Xiaomi Smart Band 9 Pro тоже выпускается в корпусе из алюминиевого сплава, но масса этого фитнес-браслета без ремешка составляет всего 25 г, то есть преемник потяжелеет вдвое. Это может указывать и на другие серьёзные изменения: возможно, более крупный экран и более ёмкий аккумулятор. Прочей информации инсайдер пока не привёл.