Анонсирован симулятор железнодорожного магната Steam to Electric с безумными, но исторически достоверными поездами — первый трейлер и подробности

Издательство Kwalee и разработчики из нидерландской студии Galaxy Grove (Station to Station), до сих пор развивающие в раннем доступе воксельную градостроительную стратегию Town to City, анонсировали новую совместную игру.

Источник изображений: Kwalee

Проект называется Steam to Electric и представляет собой воксельный симулятор управления сетью железных дорог. Анонс сопровождался минутным геймплейным трейлером (прикреплён ниже).

Steam to Electric предложит вжиться в роль транспортного магната, который создаёт железнодорожную империю: перевозить пассажиров и грузы, открывать безумные, но исторически достоверные поезда, пройти путь от пара к электричеству.

Пользователям предстоит управлять производственными цепочками, контролировать стрелки и сигналы, оптимизировать маршруты, открывать новые технологии и «дерзкие экспериментальные поезда».

Разработчики позиционируют Steam to Electric как доступную, но глубокую игру: понятные механики позволяют приступить с первых минут, а серьёзная стратегическая составляющая открывает почти безграничное пространство для роста.

Обещают яркий и отзывчивый мир в эстетике ар-деко, дух индустриального оптимизма, более 25 реальных поездов, режим песочницы, «элегантную» воксельную графику и текстовый перевод на русский.

Релиз Steam to Electric ожидается до конца 2026 года в версии эксклюзивно для Steam. Тем временем выход Town to City из раннего доступа (тоже проходит в Steam) намечен на второй квартал 2026-го.

Теги: steam to electric, galaxy grove, kwalee, симулятор
