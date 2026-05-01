«Как же круто это выглядит»: игроков впечатлил сюжетный трейлер российского боевика «Война Миров: Сибирь»

Издательство «Плюс Студия» и основанная выходцами из 1C Game Studios российская студия «Мгла» представили сюжетный трейлер своего приключенческого экшена «Война Миров: Сибирь».
Компьютер месяца, спецвыпуск: эпоха отката, или Как дефицит чипов памяти влияет на выбор железа для игрового ПК
Напомним, «Война Миров: Сибирь» расскажет про вторжение марсиан в Россию на исходе XIX века. По сюжету разлучённый с близкими юный студент спасается из завоёванной пришельцами столицы и бежит на восток — в Сибирь.
Полутораминутный ролик демонстрирует полный жизни и в следующую секунду объятый паникой Петроград, неуязвимых для земного оружия треножников, побег в Сибирь, фрагменты сражений и судьбоносную встречу в лесу.
Пользователи в комментариях остались впечатлены уровнем постановки трейлера, заинтригованы сюжетом и приятно удивлены качеством графики. «Как же круто это выглядит», — признал Артем-с5э6х.
Обещают авантюрное приключение, неповторимый колорит «России, которую мы потеряли», под гнётом инопланетян, проработанный сюжет, десятки видов оружия, стелс-элементы и пространственные головоломки.
«Война Миров: Сибирь» выйдет в 2027 году на ПК (Steam, VK Play) и других платформах, а в 2026-м получит демоверсию. Команду «Мгла» возглавляет арт-директор игры Альберт Жильцов.
«Плюс Студия» выступает издателем, сопродюсером и инвестором «Войны Миров: Сибирь». В рамках партнёрства компания планирует выпустить по мотивам игры книги, комиксы, кино и сериалы.
