AnTuTu назвала самые мощные Android-смартфоны апреля — iQOO 15 Ultra выбился в лидеры

В начале каждого месяца разработчики популярного мобильного бенчмарка AnTuTu публикуют рейтинги самых производительных Android-смартфонов. Стоит отметить, что рейтинги строятся на основе усреднённых значений производительности, а не на максимальных результатах. Кроме того, данные собираются только в Китае. По итогам апреля в категории флагманских смартфонов лидером оказалась модель iQOO 15 Ultra.

Источник изображений: AnTuTu

Источник изображений: AnTuTu

На втором месте рейтинга флагманов расположилась модель iQOO 15, на третьем — RedMagic 11 Pro+. Далее идут Realme GT 8 Pro, Oppo Find X9 Ultra, OnePlus Ace 6 Ultra, Honor Magic8 Pro, Honor Magic8 и Vivo X300 Ultra. На десятом месте находится OnePlus 15T.

Из этих десяти моделей смартфонов в девяти используется процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5. Только в OnePlus Ace 6 Ultra установлен чип Dimensity 9500. Таким образом, очевидно, что в этом году Qualcomm одержала победу в борьбе за производительность над MediaTek, по крайней мере, если судить по результатам тестов AnTuTu.

В категории смартфонов среднего класса лидером оказалась модель iQOO Z11. На втором месте — Honor Power2, на третьем — Oppo K15 Pro, за ними следуют Reno15 Pro, Reno15, Redmi Turbo 5, Realme Neo7 SE, Oppo K13 Turbo, iQOO Z10 Turbo и Oppo Reno14 Pro. В этой категории доминируют чипы MediaTek 8000-й серии, в первой десятке нет ни одного процессора Qualcomm. Dimensity 8500 встречается четыре раза, 8450 — дважды, а 8400 используется в четырёх смартфонах.

В категории планшетов лидирует Vivo Pad6 Pro, за ним следует Lenovo Legion Tab Y700 (5-го поколения), что неудивительно, поскольку в обоих устройствах установлен процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5, как и в Oppo Pad 5 Pro, занявшем третье место. Далее следуют Redmi K Pad 2, Honor MagicPad3 Pro 13.3, Oppo Pad 4 Pro, H3C MegaBook с процессором Intel, OnePlus Pad 2 Pro, RedMagic Astra и Xiaomi Pad 8 Pro. Четыре из них оснащены процессором Snapdragon 8 Elite Gen 5, четыре — Snapdragon 8 Elite, а один работает на базе Dimensity 9500.

Источник:

смартфоны, antutu, рейтинг, производительность
смартфоны, antutu, рейтинг, производительность, планеты
