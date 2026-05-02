Аэродинамикой гоночных автомобилей Dallara займётся ИИ и квантовые компьютеры IBM

IBM и ведущий производитель гоночных автомобилей, компания Dallara, объявили о сотрудничестве, целью которого является фундаментальная перестройка проектирования аэродинамики гиперкаров. Для этого они создадут физический ИИ и применят квантовые компьютеры, что позволит сократить время проектирования с нескольких дней до минут.

Проект объединяет глубокий инженерный опыт Dallara, накопленный за 50 лет работы при проектировании болидов для гонок IndyCar и других серий, и обширные знания IBM в области искусственного интеллекта и квантовых вычислений. Ключевая задача — создание новых физических базовых моделей ИИ, которые способны кардинально ускорить и улучшить процесс проектирования аэродинамики машин.

Давно применяемые в отрасли методы вычислительной гидродинамики (CFD) исключительно точны, но требуют огромных вычислительных ресурсов и времени: анализ одной конфигурации может занимать часы, а полный цикл разработки — недели. Поэтому IBM взялась за разработку специализированных ИИ-моделей, обученных на проверенных данных CFD и технических данных Dallara. Эти модели предназначены для предсказания аэродинамических характеристик (прижимной силы, лобового сопротивления, стабильности) непосредственно по геометрии деталей без проведения полного физического моделирования для каждого изменения формы.

Первые испытания концепции показали впечатляющее сокращение времени расчётов. В одном из тестов, когда анализировалась конфигурация заднего диффузора прототипа класса LMP2, традиционный CFD-анализ нескольких вариантов занял несколько часов. Новая ИИ-модель выполнила ту же работу примерно за 10 секунд, определив оптимальный дизайн с погрешностью, сопоставимой с CFD. В масштабе типичного набора из сотен конфигураций такое ускорение потенциально сокращает время симуляций с нескольких дней до минут, позволяя инженерам изучать гораздо больше вариантов на ранних этапах проектирования. Быстро отсеять массу ненужных проектов и сосредоточиться на перспективных — вот к чему стремятся IBM и Dallara.

Наконец, помимо немедленного применения ИИ в работе инженеров, партнёры изучают, каким образом можно интегрировать в процесс проектирования аэродинамики автомобилей квантовые и гибридные квантово-классические вычисления для дальнейшего повышения точности симуляций. В перспективе модели будут дополнены реальными данными, полученными при испытаниях в аэродинамической трубе и на гоночных трассах. Стороны подчёркивают, что потенциал технологии выходит далеко за рамки автоспорта: даже небольшое снижение лобового сопротивления на пассажирском транспорте или в авиации способно привести к значительной экономии топлива в глобальном масштабе. Первые научные результаты сотрудничества были недавно представлены на профильной конференции. Ждём результатов на дорогах и в небе.

Теги: искусственный интеллект, моделирование, дизайн, ibm
