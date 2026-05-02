Сегодня 02 мая 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости окружающая среда Поиском мест для добычи воды на Марсе за...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Поиском мест для добычи воды на Марсе займутся дроны с георадарами

Беспилотники с радаром могут помочь аппаратам на Марсе точнее выбирать место для бурения в поисках воды. Команда Аризонского университета (University of Arizona) во главе с Роберто Агиларом (Roberto Aguilar) показала, что георадар на беспилотнике с большой точностью картирует погребённые ледники Аляски и Вайоминга — наземные аналоги ледяных залежей Красной планеты.

Источник изображения: Jack W. Holt / space.com, agupubs.onlinelibrary.wiley.com

Источник изображения: Jack W. Holt / space.com, agupubs.onlinelibrary.wiley.com

Работа была опубликована 24 марта в журнале Journal of Geophysical Research. Установленный на беспилотнике георадар фиксировал толщину обломочного слоя горных пород над залежами льда и внутреннюю структуру самого льда — задачи, недоступные орбитальной радиолокации. На малой высоте над ледниками Аляски и Вайоминга учёные строили карты толщины льда и регистрировали слои горных обломков всего в несколько футов. Точность подтвердили полевыми измерениями в шурфах, при бурении и численным моделированием.

«Чтобы решить, где бурить на Марсе, нужно знать, лежит ли искомый лёд под одним метром обломочного материала или под десятью, — заявил в сообщении Агилар, аспирант Лунно-планетной лаборатории (Lunar and Planetary Laboratory) Аризонского университета. — Именно такие данные и способна дать система на базе беспилотников».

Десятилетиями марсианские миссии искали лёд под поверхностью планеты орбитальными радарами — в частности, радаром подповерхностного зондирования SHARAD на борту аппарата NASA Mars Reconnaissance Orbiter (MRO). Орбитальные данные подтвердили, что под слоями породы и пыли в средних широтах планеты заключены огромные объёмы водяного льда. Однако точную глубину льда и толщину перекрывающего его обломочного слоя не установили — а от этих параметров зависит, удастся ли вообще добраться до искомого ресурса.

Слева показана схема архитектуры системы, справа — дрон DJI M600 Pro с георадаром MALA Geodrone 80 на стартовой площадке каменного ледника Галена-Крик; белые цилиндры — антенны длиной 1,04 м с разносом 0,5 м, а консервная банка дана для масштаба. Источник изображения: agupubs.onlinelibrary.wiley.com

Слева показана схема архитектуры системы, справа — дрон DJI M600 Pro с георадаром MALA Geodrone 80 на стартовой площадке каменного ледника Галена-Крик; белые цилиндры — антенны длиной 1,04 м с разносом 0,5 м, а консервная банка дана для масштаба. Источник изображения: agupubs.onlinelibrary.wiley.com

«Мы и раньше знали, что георадар работает, но впервые установили его на беспилотники и проверили, как технологию применить на практике, — рассказал Агилар. — Например, мы выяснили, на какой высоте и с какой скоростью должен лететь беспилотник, насколько важно двигаться в направлении течения ледника и как обеспечить правильную ориентацию радара, чтобы он улавливал отражения от льда».

В будущих миссиях беспилотники, скорее всего, не заменят орбитальные аппараты и марсоходы, а станут промежуточным звеном многоуровневой разведки: орбитальные приборы выделяют крупные участки, беспилотники уточняют карты с высоким разрешением, а наземные миссии ведут бурение и анализ. Такой подход может снизить риски и направить миссии в наиболее перспективные точки.

Водяной лёд на Марсе — одновременно научный архив прошлых климатических условий и потенциальный ресурс для будущих астронавтов: источник питьевой воды, основа для производства кислорода и ведения сельского хозяйства. Точный выбор района также может повысить шансы обнаружить следы прошлой жизни на планете.

Источник изображения: Michael Daniel / space.com, tapir.lpl.arizona.edu

Источник изображения: Michael Daniel / space.com, tapir.lpl.arizona.edu

Идея опирается на опыт вертолёта NASA Ingenuity, который продемонстрировал возможность моторного полёта в разреженной атмосфере Марса и открыл путь к более совершенным летательным научным платформам. «Мы заполняем пробел между сегодняшними наблюдениями с орбиты и более далёким будущим, в котором астронавты высадятся на Марсе и будут вести наблюдения на поверхности, — заявил Агилар. — Это даёт возможность изучать ледники уже сейчас — с воздуха».

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
NASA испытало мощнейший в мире электроплазменный ракетный двигатель — для полётов на Марс и дальше
SpaceX привязала гонорар Илона Маска к колонизации Марса и запуску орбитальных ЦОД
SpaceX признала, что может провалиться в освоении Луны и Марса, а также в строительстве орбитальных ЦОД
Искусственный коллективный разум: роботы-муравьи научились строить и разрушать без сложного ИИ
Китайские учёные создали воздушно-железный проточный аккумулятор, который проработает 16 лет без деградации
Virgin Galactic показала строящийся космический корабль для туристов — запуск планируют на конец 2026 года
Теги: дроны, марс, геологоразведка, беспилотники, радар
дроны, марс, геологоразведка, беспилотники, радар
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Что-то на богатом: Microsoft назвала оптимальный объём оперативки для игрового ПК с Windows 11
Heroes of Might & Magic: Olden Era за первые сутки в раннем доступе полностью окупилась — продажи превысили четверть миллиона копий
Власти запретили ввозить в Россию терминалы Starlink и других иностранных провайдеров спутникового интернета
«Как же круто это выглядит»: игроков впечатлил сюжетный трейлер российского боевика «Война Миров: Сибирь»
К моменту затопления МКС Китай вдвое увеличит свою космическую станцию «Тяньгун»
В Подмосковье домашний интернет начали ограничивать «белыми списками» на майские праздники 59 мин.
76 % всей украденной за 2026 год криптовалюты осели в КНДР 5 ч.
Власти США намерены резко ускорить устранение критических уязвимостей в IT-системах 7 ч.
Китайский суд запретил увольнять людей ради замены их ИИ 7 ч.
Google опубликовала и сразу удалила приложение экспериментального ИИ-помощника COSMO 7 ч.
Незнакомые QR-коды опасны: Microsoft зафиксировала рост фишинга через такие метки на 146 % 8 ч.
Неоклауд Nebius Воложа поглотит стартап Eigen, который делает ИИ-системы быстрее и дешевле 9 ч.
ИИ-актёров и нейросценаристов отлучили от «Оскара» 10 ч.
Чем «добрее» ИИ, тем чаще он ошибается — выяснили учёные 10 ч.
Веб-плеер YouTube начал зависать и «съедать» гигабайты оперативной памяти 10 ч.
Учёные создали искусственные нейроны, сигналы которых живой мозг воспринял как свои 57 мин.
NASA зальёт деньгами производителей лунных посадочных модулей — без них база на Луне не появится 8 ч.
Поиском мест для добычи воды на Марсе займутся дроны с георадарами 9 ч.
«Большая четвёрка» гиперскейлеров увеличит капзатраты до $725 млрд 9 ч.
AMD EPYC и NVIDIA RTX Pro Blackwell: QNAP представила хранилище QAI-h1290FX для ИИ-задач 9 ч.
NVIDIA сворачивает продажи ряда модулей Jetson из-за роста цен на память LPDDR4 10 ч.
Искусственный коллективный разум: роботы-муравьи научились строить и разрушать без сложного ИИ 10 ч.
Apple забросали десятками исков за преследования с помощью AirTag 12 ч.
Юбилейный Apple iPhone Pro получит радикальный редизайн с загнутым по четырём сторонам дисплеем 13 ч.
Аэродинамикой гоночных автомобилей Dallara займётся ИИ и квантовые компьютеры IBM 13 ч.